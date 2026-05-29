Revanche am Kartentisch: Ungarn fordert Champion Österreich

2 Tage garantierte Spielspannung
Das Turnierformat wurde für die zweite Auflage leicht angepasst und die Mannschaften vergrößert. Jedes Nationalteam wird mit 9 Spielern antreten, wobei jeder Spieler im Turnierverlauf mindestens 2 Partien absolvieren wird. Den jeweiligen Teamkapitänen ist es vorbehalten, kurzfristige Änderungen an den Spielpaarungen vorzunehmen, um taktisch auf den Gegner zu reagieren oder Siegessträhnen geschickt auszunutzen. Damit ist das Schnapsen-Länderspiel kein reines Kräftemessen am Kartentisch, sondern auch ein strategisches Duell zwischen Österreich und Ungarn.
Gespielt wird nach den Regeln der Schnopsn Cash App, allerdings mit längeren Bummerl bis 33 Punkte. Insgesamt werden maximal 36 Bummerl absolviert – jene Nation, die zuerst 19 Siege erreicht, gewinnt das 2. Schnapsen-Länderspiel.
Livestream statt Tribüne: Das Länderspiel kommt zu den Fans nach Hause
Alle Schnapsen-Enthusiasten und interessierte Fans können das Spektakel auch in Echtzeit verfolgen: In jeder Session laufen jeweils 3 Partien gleichzeitig – eine davon wird immer im Livestream übertragen und kommentiert. Ergänzt wird die Übertragung durch Spieler-Interviews und Einblicke hinter die Kulissen, die für Abwechslung zwischen den spannenden Partien sorgen.
Rückblick auf die Premiere in Wien
Wer sich thematisch auf das 2. Schnapsen-Länderspiel einstimmen möchte, kann die Kurz-Doku aus dem letzten Jahr aufrufen. Diese zeigt, wie die Premiere ablief, welche Spieler im Mittelpunkt standen und wie aus einem traditionsreichen Kartenspiel eine Länderspiel-Austragung mit Prestige wurde. Die Doku als Rückblick ist auf dem „SchnopsnCash“-YouTube-Kanal verfügbar und bietet alle Informationen, um optimal für die kommende Neuauflage informiert zu sein.
Wer holt sich den Titel?
Am Ende zählt der 19. Spielgewinn. Österreich will den Titel verteidigen – Ungarn will die offene Rechnung aus dem Vorjahr begleichen. Am 19. und 20. Juni wird sich zeigen, welche Nation diesmal die Oberhand behalten wird.
Alle Informationen zum 2. Schnapsen-Länderspiel Österreich gegen Ungarn und zum Livestream können hier abgerufen werden: schnopsn.com/laenderspiel