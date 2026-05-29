Revanche am Kartentisch: Ungarn fordert Champion Österreich

2 Tage garantierte Spielspannung

Das Turnierformat wurde für die zweite Auflage leicht angepasst und die Mannschaften vergrößert. Jedes Nationalteam wird mit 9 Spielern antreten, wobei jeder Spieler im Turnierverlauf mindestens 2 Partien absolvieren wird. Den jeweiligen Teamkapitänen ist es vorbehalten, kurzfristige Änderungen an den Spielpaarungen vorzunehmen, um taktisch auf den Gegner zu reagieren oder Siegessträhnen geschickt auszunutzen. Damit ist das Schnapsen-Länderspiel kein reines Kräftemessen am Kartentisch, sondern auch ein strategisches Duell zwischen Österreich und Ungarn.

Gespielt wird nach den Regeln der Schnopsn Cash App, allerdings mit längeren Bummerl bis 33 Punkte. Insgesamt werden maximal 36 Bummerl absolviert – jene Nation, die zuerst 19 Siege erreicht, gewinnt das 2. Schnapsen-Länderspiel.

Livestream statt Tribüne: Das Länderspiel kommt zu den Fans nach Hause

Alle Schnapsen-Enthusiasten und interessierte Fans können das Spektakel auch in Echtzeit verfolgen: In jeder Session laufen jeweils 3 Partien gleichzeitig – eine davon wird immer im Livestream übertragen und kommentiert. Ergänzt wird die Übertragung durch Spieler-Interviews und Einblicke hinter die Kulissen, die für Abwechslung zwischen den spannenden Partien sorgen.