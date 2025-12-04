Fußball, Geld, Zukunft: Wöber packt über Profi-Leben aus

Maximilian Wöber: Vom Rapid-Talent zum internationalen Profi

Einer, der es trotz aller Unwägbarkeiten geschafft hat, ist Maximilian Wöber. Als 18-Jähriger stand er schon mit den großen Namen im Kader – zunächst beim SK Rapid, später bei Ajax Amsterdam. Heute spielt der ÖFB-Teamverteidiger bei Werder Bremen und blickt auf eine Laufbahn zurück, die nur wenige erreichen. Trotzdem kennt auch er die Seiten des Geschäfts, über die selten gesprochen wird.

Überforderung mit dem ersten Profi-Gehalt

Im Talk „Spielgeld powered by froots “ mit Maximilian Ratzenböck erinnert sich Wöber daran, wie auf einmal alles sehr schnell ging: Vom Taschengeld der Eltern zum ersten großen Vertrag – und damit zu Möglichkeiten, die einen jungen Spieler leicht überfordern. Teure Uhren, schnelle Autos, Urlaube, Gruppendruck im Mannschaftsgefüge. Im Fußball-Kosmos entsteht schnell ein Wettlauf um Statussymbole. Gleichzeitig verdienen längst nicht alle Profis derart hohe Summen – viele kämpfen um finanzielle Stabilität.

Investitionen und ihre Tücken

Wenn auf einen Schlag unerwartet viel Geld da ist, entsteht oft Unsicherheit. Sparbücher, Bausparer, Immobilien oder doch etwas ganz anderes: Worin investiert man sinnvoll? Eltern und Freunde meinen es gut, haben aber selten Expertise. Berater wollen unterstützen, sind aber nicht immer objektiv. Und von den Vereinen selbst kommt meist erstaunlich wenig Hilfe, wie Wöber betont.

Zusätzlich stehen jungen Profis heute viel mehr Möglichkeiten offen als früher: Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Anleihen oder diverse Online-Investments. Die Bandbreite ist größer – aber das Risiko auch. Wer ohne Wissen investiert, kann schnell viel verlieren.

Wöbers Studium: Finanzwissen statt Blindflug

Genau deshalb hat Wöber sich entschieden, tiefer in das Thema einzusteigen. Er entschied sich, Sport & Business Administration zu studieren, und hat seine Masterarbeit der finanziellen Vorsorge von Fußballspielern gewidmet. Dafür führte er eine umfangreiche Umfrage durch – mit teils überraschenden Ergebnissen, wie er im Gespräch verrät.

Im Talk teilt Wöber offen, was er selbst aus all diesen Erfahrungen gelernt hat – und wie er heute seine Zukunft absichert. Von fundierten Investmentstrategien über langfristige Planung bis zur bewussten Auseinandersetzung mit dem Leben nach der Karriere. Sein Fazit: Wer im Fußball vorsorgt, sorgt nicht für Reichtum vor, sondern für Sicherheit.