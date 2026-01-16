-
Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit VSV - Red Bull Salzburg
Zudem müssen in Runde 40 der win2day ICE Hockey League die Graz99ers nach Innsbruck und die Vienna Capitals nach Vorarlberg. LIVE:
In Runde 40 der win2day ICE Hockey League finden einige hochinteressante Partien statt:
VSV - Red Bull Salzburg (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
KAC - Fehervar (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Innsbruck - Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Pioneers Vorarlberg - Vienna Capitals (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Pustertal - Black Wings Linz (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Bozen - Ferencvaros (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)