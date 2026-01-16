EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Heute 19:15 Uhr
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz mit VSV - Red Bull Salzburg

Zudem müssen in Runde 40 der win2day ICE Hockey League die Graz99ers nach Innsbruck und die Vienna Capitals nach Vorarlberg. LIVE:

ICE Hockey League heute: Konferenz mit VSV - Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In Runde 40 der win2day ICE Hockey League finden einige hochinteressante Partien statt:

