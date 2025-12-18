Bauch, Beine, Po - Ganzkörpertraining mit Übungen & Trainingsplan

Fortschritte & Trainingshäufigkeit

Wie schnell du Ergebnisse siehst, hängt immer von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel deinem Ausgangsniveau, deiner Ernährung, Schlaf und der Trainingsintensität ab. Als grobe Orientierung gilt: Erste spür- und oft auch sichtbare Erfolge stellen sich bei regelmäßigem Training meist nach 4 bis 8 Wochen ein – manche merken es früher (z. B. mehr Stabilität und Kraft), bei anderen dauert es etwas länger, bis Veränderungen deutlich sichtbar werden.

Für die meisten sind 3–4 BBP-Einheiten pro Woche ein guter Sweet Spot. Wichtig sind dabei ausreichende Regenerationspausen, damit Muskeln sich aufbauen können und du Überlastungen vermeidest – Qualität schlägt hier klar Quantität.

Damit du langfristig Fortschritte machst, solltest du außerdem regelmäßig variieren: Tausche Übungen aus, erhöhe nach und nach die Intensität (z. B. mehr Widerstand, mehr Wiederholungen, sauberere Range of Motion) oder setze neue Reize über Tempo und Pausen. So bleibt das Training effektiv – und du durchbrichst Plateaus.

Beispiele für effektive Übungen

Ob Zuhause oder im Gym: Mit den richtigen Basics bekommst du ein BBP-Workout, das Kraft, Stabilität und Ausdauer gleichzeitig verbessert.

Hier ein paar nützliche Übungen:

Plank / Low Plank Leg Lift: Stärkt die Körpermitte (Core) und fordert durch das Beinheben zusätzlich den Po – ideal für Stabilität und Kontrolle.

Mountain Climber: Bringt den Bauch unter Spannung und pusht gleichzeitig die Herzfrequenz – perfekt als dynamische Übung für Core und Ausdauer.

Sumo Squats & Squat Jumps: Trainieren intensiv Beine und Gesäß; Sumo Squats setzen extra Fokus auf Innenschenkel, Squat Jumps sorgen für mehr Power und Explosivität.

Lunges mit Rotation: Klassiker für Beine und Po, durch die Rotation kommt zusätzlich der Bauch/Rumpf dazu – top für Stabilität und Koordination.

Hip Thrusts: Eine sehr effektive Übung für die Gesäßmuskulatur – ideal für mehr Kraft in der Hüftstreckung und einen starken Po.

So könnte dein Trainingsplan aussehen:

Wenn du ein kompaktes BBP-Workout suchst, das Kraft, Core-Stabilität und einen kleinen Cardio-Boost kombiniert, kannst du dich an diesem Beispielplan orientieren.

Warm-up (ca. 5 Minuten)

Fünf Minuten leichtes Cardio, z. B. lockeres Joggen auf der Stelle, Seilspringen oder ein schneller Walk – Hauptsache, du kommst auf Temperatur.

Workout

3x15 Sumo Squats (Beine & Po, Fokus Innenschenkel)

3x15 Plank Leg Lifts (Core-Stabilität + Po-Aktivierung)

Superset: 3x12 Lunges mit Rotation + 3x12 Squat Jumps (erst die Ausfallschritte mit Rotation für Beine/Po/Core, direkt danach Squat Jumps für Power und Puls)

3x20 Hip Thrusts (maximaler Fokus auf die Gesäßmuskulatur)

2x1 Min. Plank Hold (Core-Spannung halten, sauber atmen)

100 Mountain Climbers (Bauch + Ausdauer-Finish; gern in Sets aufteilen)

Cool-down (ca. 5 Min.)

Fünf Minuten Stretching, z. B. Hüftbeuger, Oberschenkelvorderseite/-rückseite und Gesäß dehnen, um Beweglichkeit zu unterstützen und die Muskulatur runterzufahren.

Das BBP Workout im Detail: