Bauch, Beine, Po - Ganzkörpertraining mit Übungen & Trainingsplan

Ein flacher Bauch, muskulöse Beine und ein fester Po stehen ganz oben auf deiner Prioritätenliste? Mit einem „Bauch, Beine, Po-Training“ kannst du diese Körperzonen gezielt trainieren und kommst deinem Ziel zum Wunschbody schnell näher.

Bauch, Beine, Po - Ganzkörpertraining mit Übungen & Trainingsplan

Wir verraten dir, welche Muskeln hierbei beansprucht werden und welche Übungen die größten Effekte haben. On top liefern wir dir einen Vorschlag für einen Bauch-Beine-Po-Trainingsplan für zuhause!

Welche Muskeln werden trainiert?

Die Abkürzung BBP steht für Bauch, Beine, Po – und genau darauf zielt das Training ab: auf die größten und leistungsstärksten Muskelgruppen deines Körpers. Das macht BBP so effektiv, weil du damit gleichzeitig Kraft, Stabilität und Körperhaltung verbesserst.

  • Bauch: Trainiert werden gerader, schräger und quer verlaufender Bauchmuskel. Diese Muskelgruppe ist entscheidend für eine aufrechte Haltung, eine stabile Körpermitte (Core) sowie für Rumpfbewegungen wie Beugen und Rotationen – und schützt nebenbei auch den unteren Rücken.

  • Beine: Im Fokus stehen Quadrizeps (vorderer Oberschenkel), Hamstrings (hinterer Oberschenkel) und Adduktoren (Oberschenkelinnenseite). Sie sorgen für kraftvolle Streck- und Beugebewegungen, geben dir Stabilität im Stand und unterstützen dich bei Bewegungen wie Kniebeugen, Ausfallschritten oder Sprüngen.

  • Po: Hier arbeiten vor allem die Gesäßmuskeln (Gluteus maximus, medius, minimus) sowie die Abduktoren. Sie sind wichtig für eine starke Hüftstreckung (z. B. beim Aufrichten, Treppensteigen oder Laufen) und stabilisieren das Becken – was sich positiv auf Haltung, Performance und eine saubere Beinachse auswirkt.

Welche Wirkung hat das BBP-Training?

  • Muskelaufbau & Definition: Mit gezielten Übungen für Bauch, Beine und Gesäß stärkst du die Muskulatur und formst deine Silhouette. Regelmäßiges Training kann für mehr Spannung, straffere Konturen und eine bessere Körperhaltung sorgen.

  • Fettverbrennung: Weil BBP die größten Muskelgruppen beansprucht, steigt der Energieverbrauch – sowohl während des Trainings als auch danach. Das unterstützt die Fettverbrennung und macht BBP besonders effizient, wenn du dich fitter und definierter fühlen möchtest.

  • Haltung & Rücken: Ein starker Core ist die Basis für Stabilität. BBP kräftigt die Rumpfmuskulatur, entlastet den unteren Rücken und kann helfen, Fehlhaltungen auszugleichen – ideal, wenn du viel sitzt oder Rückenproblemen vorbeugen willst.

  • Beweglichkeit & Leistungsfähigkeit: Viele BBP-Übungen verbessern nebenbei Koordination, Beweglichkeit und Körperkontrolle. Das hilft im Alltag (z.B. Treppensteigen, Heben, langes Stehen) genauso wie beim Sport – für mehr Power, Stabilität und eine sauberere Technik.



Fortschritte & Trainingshäufigkeit

Wie schnell du Ergebnisse siehst, hängt immer von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel deinem Ausgangsniveau, deiner Ernährung, Schlaf und der Trainingsintensität ab. Als grobe Orientierung gilt: Erste spür- und oft auch sichtbare Erfolge stellen sich bei regelmäßigem Training meist nach 4 bis 8 Wochen ein – manche merken es früher (z. B. mehr Stabilität und Kraft), bei anderen dauert es etwas länger, bis Veränderungen deutlich sichtbar werden.

Für die meisten sind 3–4 BBP-Einheiten pro Woche ein guter Sweet Spot. Wichtig sind dabei ausreichende Regenerationspausen, damit Muskeln sich aufbauen können und du Überlastungen vermeidest – Qualität schlägt hier klar Quantität.

Damit du langfristig Fortschritte machst, solltest du außerdem regelmäßig variieren: Tausche Übungen aus, erhöhe nach und nach die Intensität (z. B. mehr Widerstand, mehr Wiederholungen, sauberere Range of Motion) oder setze neue Reize über Tempo und Pausen. So bleibt das Training effektiv – und du durchbrichst Plateaus.

Beispiele für effektive Übungen

Ob Zuhause oder im Gym: Mit den richtigen Basics bekommst du ein BBP-Workout, das Kraft, Stabilität und Ausdauer gleichzeitig verbessert.

Hier ein paar nützliche Übungen:

Plank / Low Plank Leg Lift: Stärkt die Körpermitte (Core) und fordert durch das Beinheben zusätzlich den Po – ideal für Stabilität und Kontrolle.

Mountain Climber: Bringt den Bauch unter Spannung und pusht gleichzeitig die Herzfrequenz – perfekt als dynamische Übung für Core und Ausdauer.

Sumo Squats & Squat Jumps: Trainieren intensiv Beine und Gesäß; Sumo Squats setzen extra Fokus auf Innenschenkel, Squat Jumps sorgen für mehr Power und Explosivität.

Lunges mit Rotation: Klassiker für Beine und Po, durch die Rotation kommt zusätzlich der Bauch/Rumpf dazu – top für Stabilität und Koordination.

Hip Thrusts: Eine sehr effektive Übung für die Gesäßmuskulatur – ideal für mehr Kraft in der Hüftstreckung und einen starken Po.

So könnte dein Trainingsplan aussehen:

Wenn du ein kompaktes BBP-Workout suchst, das Kraft, Core-Stabilität und einen kleinen Cardio-Boost kombiniert, kannst du dich an diesem Beispielplan orientieren.

Warm-up (ca. 5 Minuten)

Fünf Minuten leichtes Cardio, z. B. lockeres Joggen auf der Stelle, Seilspringen oder ein schneller Walk – Hauptsache, du kommst auf Temperatur.

Workout

  • 3x15 Sumo Squats (Beine & Po, Fokus Innenschenkel)

  • 3x15 Plank Leg Lifts (Core-Stabilität + Po-Aktivierung)

  • Superset: 3x12 Lunges mit Rotation + 3x12 Squat Jumps (erst die Ausfallschritte mit Rotation für Beine/Po/Core, direkt danach Squat Jumps für Power und Puls)

  • 3x20 Hip Thrusts (maximaler Fokus auf die Gesäßmuskulatur)

  • 2x1 Min. Plank Hold (Core-Spannung halten, sauber atmen)

  • 100 Mountain Climbers (Bauch + Ausdauer-Finish; gern in Sets aufteilen)

Cool-down (ca. 5 Min.)

Fünf Minuten Stretching, z. B. Hüftbeuger, Oberschenkelvorderseite/-rückseite und Gesäß dehnen, um Beweglichkeit zu unterstützen und die Muskulatur runterzufahren.

Das BBP Workout im Detail:

Übung

Wiederholungen

Sumo Squats

15 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Sumo Squats

15 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Sumo Squats

15 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Lunges mit Rotation

12 Wiederholungen je Seite

Squat Jumps

12 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Lunges mit Rotation

12 Wiederholungen je Seite

Squat Jumps

12 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Lunges mit Rotation

12 Wiederholungen je Seite

Squat Jumps

12 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Lunges mit Rotation

12 Wiederholungen je Seite

Squat Jumps

12 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Hip Thrusts

20 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Hip Thrusts

20 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Hip Thrusts

20 Wiederholungen

Pause

1 Minute

Plank Hold

1 Minute

Pause

30 Sekunden

Plank Hold

1 Minute

Pause

1 Minute

Mountain Climbers

100 Wiederholungen



Fazit

BBP ist ein besonders effektives Training, weil es die größten Muskelgruppen anspricht und damit Kraft, Definition und eine bessere Haltung gleichzeitig fördert. Wenn du regelmäßig trainierst, die Intensität nach und nach steigerst und deine Ernährung passend unterstützt, kannst du langfristig sicht- und spürbare Fortschritte erzielen – für einen strafferen, stärkeren Körper und mehr Stabilität im Alltag.

Mindestens genauso entscheidend wie das Training selbst sind aber Pausen und Regeneration. Denn in der Erholungsphase repariert und stärkt dein Körper die beanspruchte Muskulatur – hier entsteht der eigentliche Trainingseffekt. Setze deshalb bewusst auf ausreichend Schlaf, aktive Erholung und eine gute Versorgung. Functional Food von MaxiNutrition kann dich dabei unterstützen, deine Routine rund ums Training praktisch zu ergänzen – je nach Bedarf zum Beispiel mit Hydration Tabs für eine unkomplizierte Flüssigkeits- und Elektrolytversorgung oder Protein Bars als proteinreichen Snack während oder nach dem Training.

Mehr Hintergründe und Tipps rund um Regeneration findest du hier: https://www.laola1.at/de/red/promotion/promotion/warum-regeneration-im-trainingsplan-genauso-wichtig-ist/

Mehr Infos unter: www.maxinutrition.at


