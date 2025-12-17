Manchester City Manchester City MCI Brentford FC Brentford FC BRE
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Rayan Cherki
  • Savinho
NEWS

EFL-Cup: Cherki-Traumtor leitet ManCity-Sieg ein

Der Franzose trifft sehenswert zur Führung gegen Brentford. Den Halbfinal-Einzug macht Savinho perfekt.

Manchester City zieht souverän ins Halbfinale des englischen EFL-Cups ein.

Im Viertelfinale des Ligapokals gibt es einen 2:0-Heimsieg für die "Skyblues". Die Guardiola-Elf muss sich aber über eine halbe Stunde gedulden, ehe die Führung fällt.

Dann schlägt allerdings Ryan Cherki umso sehenswerter zu. Im Rückraum kommt der Franzose zum Ball und schweißt diesen wuchtig exakt ins rechte Kreuzeck ein. Danach packt der Sommer-Neuzugang den Jubel seines Teamkollegen aus - und feiert im Stile von Erling Haaland, der gegen die "Hornets" geschont wird.

Savinho mit der Entscheidung

Aber auch ohne den Stürmer-Star bringt City das Spiel relativ souverän über die Zeit. Kurz nach einem Dreifach-Tausch trifft der auf dem Feld gebliebene Savinho zum 2:0. Weil ein Verteidiger den Schuss des Flügels abfälscht, hat Hakon Valdimarsson im Tor keine Chance zur Abwehr.

Dabei bleibt es dann auch, womit Manchester City als erstes von zwei Teams im Halbfinale des EFL Cups steht.

Im zweiten Mittwochs-Spiel des Pokalbewerbs setzt sich nämlich auch Newcastle United gegen den FC Fulham durch. Dank Toren von Youna Wisse, bei seinem Startelf-Debüt, und Lewis Miley gewinnen die "Magpies" mit 2:1.

