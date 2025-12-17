Sponsored Content

nordic skills: Biathlon mit Profis in Saalfelden erleben

Biathlon selbst ausprobieren? Die österreichischen Olympiamedaillengewinner Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch und Julian Eberhard stehen am 31. Jänner 2026 beim nordic skills day in Saalfelden Leogang als Trainerteam bereit.

nordic skills: Biathlon mit Profis in Saalfelden erleben Foto: © Philip Platzer
Textquelle: © LAOLA1
Am Samstag, 31. Jänner 2026 wird Saalfelden Leogang zum Biathlon-Mekka: Die heimischen Biathlon-Profis Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch und Julian Eberhard laden zum nordic skills day 2026. Langlauf-Begeisterte und Biathlon-Fans haben dabei die einmalige Gelegenheit, die Kombination aus Laufen und Schießen gemeinsam mit den mehrfachen WM- und Olympiamedaillengewinnern in der Loipe und am Laser-Schießstand auszuprobieren: „Viele kennen Biathlon nur aus dem Fernsehen. Wie es sich allerdings tatsächlich anfühlt, mit erhöhtem Puls auf eine Scheibe mit 4,5 cm Durchmesser in 50 Meter Entfernung zu zielen, kann man beim nordic skills day selbst erleben“, erklärt Sumann.

Hier geht's zur Anmeldung: https://www.nordic-skills.at

Die Plätze sind limitiert

© Philip Platzer
Christoph Sumann mit Teilnehmer

Saalfelden Leogang im Biathlon-Fieber

Gemeinsam mit den ehemaligen Weltklasse-Biathleten Kilometer in der Loipe und Treffer am Schießstand sammeln: Trainiert wird ganztags in Kleingruppen unter Anleitung der ehemaligen ÖSV-Athleten, dabei werden die einzelnen Elemente des Biathlon-Sports von den Profis vermittelt. Im Nordic Park Saalfelden am Ritzensee wird ein wettkampftauglicher Laser-Schießstand mit Originaldistanz von 50 Meter aufgebaut. „Das Loipennetz in und rund um Saalfelden bietet beste Voraussetzungen, um gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Skating-Technik zu arbeiten. Dabei soll natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen“, so der Salzburger Eberhard, der in seiner aktiven Zeit zu den schnellsten Langläufern im Biathlonzirkus zählte. Höhepunkt des Tages ist eine Mini-Staffel, bei der die Teilnehmer:innen gemeinsam mit den Profis um den Sieg laufen.

© saalfelden-leogang.com / Michael Geißler
Loipen in Saalfelden Leogang

Limitierte Teilnehmerzahl

Zahlreiche Weltcup-Siege sowie WM- und Olympiamedaillen: Sumann, Mesotitsch und Eberhard zählen zu den erfolgreichsten rot-weiß-roten Biathleten. „Mit dem nordic skills day wollen wir den Biathlon-Sport erlebbar machen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchen einen Tag lang Seite an Seite – Ski an Ski – mit WM- und Olympiamedaillengewinnern in diese faszinierende Sportart ein“, erklären die Veranstalter Bernd Dorrong und Martin Kohlbacher.

© Philip Platzer
Julian Eberhard mit Teilnehmern

Langlauf-Begeisterte und Biathlon-Fans können sich zum Preis von EUR 125,- pro Person unter www.nordic-skills.at einen Platz sichern, die Teilnehmerzahl ist limitiert. Grundlegende Kenntnisse in der Langlauf-Skating-Technik werden für die Teilnahme vorausgesetzt.

