nordic skills: Biathlon mit Profis in Saalfelden erleben

Saalfelden Leogang im Biathlon-Fieber

Gemeinsam mit den ehemaligen Weltklasse-Biathleten Kilometer in der Loipe und Treffer am Schießstand sammeln: Trainiert wird ganztags in Kleingruppen unter Anleitung der ehemaligen ÖSV-Athleten, dabei werden die einzelnen Elemente des Biathlon-Sports von den Profis vermittelt. Im Nordic Park Saalfelden am Ritzensee wird ein wettkampftauglicher Laser-Schießstand mit Originaldistanz von 50 Meter aufgebaut. „Das Loipennetz in und rund um Saalfelden bietet beste Voraussetzungen, um gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Skating-Technik zu arbeiten. Dabei soll natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen“, so der Salzburger Eberhard, der in seiner aktiven Zeit zu den schnellsten Langläufern im Biathlonzirkus zählte. Höhepunkt des Tages ist eine Mini-Staffel, bei der die Teilnehmer:innen gemeinsam mit den Profis um den Sieg laufen.