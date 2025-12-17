nordic skills: Biathlon mit Profis in Saalfelden erleben

Saalfelden Leogang im Biathlon-Fieber
Gemeinsam mit den ehemaligen Weltklasse-Biathleten Kilometer in der Loipe und Treffer am Schießstand sammeln: Trainiert wird ganztags in Kleingruppen unter Anleitung der ehemaligen ÖSV-Athleten, dabei werden die einzelnen Elemente des Biathlon-Sports von den Profis vermittelt. Im Nordic Park Saalfelden am Ritzensee wird ein wettkampftauglicher Laser-Schießstand mit Originaldistanz von 50 Meter aufgebaut. „Das Loipennetz in und rund um Saalfelden bietet beste Voraussetzungen, um gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Skating-Technik zu arbeiten. Dabei soll natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen“, so der Salzburger Eberhard, der in seiner aktiven Zeit zu den schnellsten Langläufern im Biathlonzirkus zählte. Höhepunkt des Tages ist eine Mini-Staffel, bei der die Teilnehmer:innen gemeinsam mit den Profis um den Sieg laufen.
Limitierte Teilnehmerzahl
Zahlreiche Weltcup-Siege sowie WM- und Olympiamedaillen: Sumann, Mesotitsch und Eberhard zählen zu den erfolgreichsten rot-weiß-roten Biathleten. „Mit dem nordic skills day wollen wir den Biathlon-Sport erlebbar machen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchen einen Tag lang Seite an Seite – Ski an Ski – mit WM- und Olympiamedaillengewinnern in diese faszinierende Sportart ein“, erklären die Veranstalter Bernd Dorrong und Martin Kohlbacher.
Langlauf-Begeisterte und Biathlon-Fans können sich zum Preis von EUR 125,- pro Person unter www.nordic-skills.at einen Platz sichern, die Teilnehmerzahl ist limitiert. Grundlegende Kenntnisse in der Langlauf-Skating-Technik werden für die Teilnahme vorausgesetzt.