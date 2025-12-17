Real zittert sich bei Drittligist ins Copa-Achtelfinale

Real Madrid zieht dank eines 3:2-Auswärtserfolgs bei Drittligist Talavera de La Reina ins Achtelfinale der Copa del Rey ein.



Kylian Mbappé hat mit seinem Doppelpack erheblichen Anteil daran. Der Franzose ist es auch, der den haushohen Favoriten spät in Halbzeit eins erstmals jubeln lässt. Nach einem Handspiel von Moreno, lässt sich Mbappé die Chance nicht nehmen (41.).

Praktisch mit dem Pausenpfiff legen die Madrilenen nach: diesmal hilft aber der Gegner mit. Wieder ist der Franzose mitten drin, lässt seinen Bewacher nahe der Grundlinie aussteigen und legt ab. In der Mitte fälscht Farrando unglücklich ins eigene Tor ab.

In der Schlussphase kommt La Reina nochmal ran

In Hälfte zwei nimmt Real spürbar den Druck heraus und kommt noch einmal ins Schwimmen. Jimenez verliert Nahuel aus den Augen, der einschieben kann (80.). Mbappé sorgt dann für die Vorentscheidung, als der gegnerische Goalie einen eher ungefährlichen Schuss nicht parieren kann (88.).

Dann kommt der Außenseiter erneut heran: Renzo staubt nach einem Freistoß an die Latte erfolgreich ab (90.+1). Dabei bleibt es dann aber auch.