In der 29. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnt der HC Bozen ein wild umkämpftes Spiel gegen die Black Wings Linz mit 7:4.

Frank bringt die Südtiroler nach knapp sechs Minuten mit 1:0 in Führung, McClure legt wenig später das 2:0 nach (8.).

Der Anschlusstreffer der Linzer durch St-Amant gibt dem Spiel in Minute elf eine neue Wendung, unmittelbar vor der ersten Drittelpause wird es dann richtig wild: Kristler gleicht keine halbe Minute vor dem Ende des ersten Durchgangs aus, Kapitän Lebler bringt die Stahlstädter ganze drei Sekunden vor der Pausensirene sogar in Führung.

Die Bozener kommen stärker zurück

Die Bozener jagen im zweiten Drittel lange dem neuerlichen Ausgleich nach, erst in nach 30 gespielten Minuten stellt Pollock mit seinem Treffer zum 3:3 den Gleichstand wieder her. Gazley (37.) und Schneider (39.) bringen die Südtiroler zum Ende des Mitteldurchgangs mit 5:3 in Führung, McClure erhöht mit seinem zweiten Tor auf 6:3 (48.).

Den zehnten Treffer erzielt Digiacinto mit einem wunderbaren Alleingang (53., PP), Barron setzt für die Linzer mit dem 7:4 zweieinhalb Minuten vor Spielende den Schlusspunkt in diesem Torspektakel.

Der HC Bozen hält mit 49 Punkten auf Tabellenplatz fünf den Anschluss zur Spitzengruppe, die Black Wings rangieren mit 34 Zählern auf Platz zehn.

Innsbruck ist in Bruneck chancenlos

Gleichzeitig gewinnt der HC Pustertal das Duell zwischen Süd- und Nordtirol mit 7:2 gegen die Innsbrucker Haie.

Im Derby zwischen Nord- und Südtirol sind die Pusterer in der eignen Halle von Anfang an im Vorteil. Almquist stürmt nach knapp zwei Minuten alleine durch und bringt die Wölfe mit 1:0 in Führung, Lobis (7.) und Deluca (10.) stellen schnell auf 3:0 für den HC Pustertal.

Haie-Headcoach Kinasewich tauscht zu diesem Zeitpunkt seinen Torhüter aus, Backup-Goalie Brandner setzt der Torflut zumindest vorerst ein Ende. Erst kurz vor der Hälfte der Partie gelingt Ierullo mit dem 4:0 der nächste Treffer (29.), Rappold bringt wenig später auch die Innsbrucker Haie auf die Anzeigetafel.

Bardreau (34., PP) und erneut Ierullo erhöhen auf 6:1 für die Wölfe, Sproule mit dem 6:2 für die Haie (49.,PP) und der junge Brunecker Lokalmatador Purdeller für die Pusterer (52.) runden mit ihren Toren das Spiel ab.

Die Innsbrucker Haie bleiben mit 19 Punkten Tabellenletzter, der HC Pustertal steht mit 50 Zählern auf Rang vier.