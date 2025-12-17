van Barneveld, Raymond van Barneveld, Raymond VAB
Bellmont, Stefan Bellmont, Stefan BEL
Endstand
0:3
1:3 , 0:3 , 1:3
NEWS

Historisches Spiel! Darts-Weltmeister unterliegt chancenlos

Darts-Legende Raymond van Barneveld verliert in Runde eins deutlich gegen Stefan Bellmont. Der Schweizer schreibt mit diesem Erfolg Geschichte.

Stefan Bellmont ist der erste Schweizer, der bei den PDC World Darts Championship in die zweite Runde einzieht.

Den ersten Schweizer Sieg bei einer Darts-WM schafft der 36-Jährige absolut eindeutig. Bellmont verliert nämlich nur zwei der elf gespielten Legs beim 3:0-Triumph.

Obwohl "Barney" mit 92,5 Punkten einen höheren Average als sein Gegner (91,36) spielt, ist er am Ende ohne Chance. Das liegt vor allem an den Unterschieden auf Doppel. Bellmont, auf Platz 111 in der Weltrangliste, trifft über 39 Prozent seiner Doppel-Versuche. Dagegen sind es beim Weltranglisten-35 aus den Niederlanden nur 25 Prozent.

Wade lässt keine Zweifel auf

Ähnlich dominant gestaltet James Wade (7. in der Weltrangliste) seinen Auftakt gegen den Japaner Ryusei Azemoto. Der Engländer spielt im Schnitt über zehn Punkte mehr (94,75 vs 84,42) als sein Gegner und gewinnt am Ende mit 3:0.

Nur im ersten Satz kann Azemoto ein Leg gewinnen, als er Wade zum zwischenzeitlichen 2:1 breakt.

Im ersten Spiel des Abends gibt es nach dem Sieg von Mensur Suljovic über David Cameron die nächste Niederlage eines Kanadiers. Im Nordamerika-Duell schlägt der US-Amerikaner Adam Sevada Matt Campbell mit 3:1.

