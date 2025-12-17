Vierte WCL-Klatsche! SKN-Frauen unterliegen auch im Kellerduell

Nichts ist es aus dem ersten Sieg in der Women´s Champions League für den SKN St. Pölten geworden. Der österreichische Meister unterliegt der AS Roma im abschließenden Spiel der Champions League-Saison mit 1:6.

Damit schließen die Niederösterreicherinnen die Ligaphase mit nur einem Punkt als 18. und letzten Platz ab. Nur einmal ist den St. Pöltnerinnen ein Remis gelungen, das Torverhälntis beträgt 3:28.

Gegen die Italienerinnen hat sich der SKN eigentlich etwas ausgerechnet, vor dem Spiel stand der Gegner auch nur bei einem Punkt.

Ehrentreffer am Ende

Doch es entwickelt sich nie ein Match auf Augenhöhe. Die Roma glänzt mit starken Offensivaktionen, während St. Pölten harmlos bleibt. Immerhin gelingt durch Isabel Aistleitner noch der Ehrentreffer (88.) Evelyne Viens glänzt beim Heimteam mit einem Dreierpack.



Vier Teams ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Das sind als Tabellenführer der FC Barcelona, Olympique Lyon, der FC Chelsea sowie Bayern München. Die Plätze fünf bis 12 qualifizieren sich für die Playoffs.