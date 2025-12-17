These: Will sich Kulovits empfehlen, muss er deutlich gewinnen

Florian Gabriel: Nein, das wäre nicht mutig, sondern fahrlässig. Für Rapid geht es jetzt in erster Linie darum, über Siege wieder zu Selbstvertrauen und Sicherheit zu kommen.

Klar kann Stefan Kulovits dem ein oder anderen Youngster Europacup-Erfahrung ermöglichen, dennoch sollte der Kern der Mannschaft gleichbleiben.

Fünf Niederlagen aus ebenso vielen Spielen sind ohnehin schon "Worst Case", im letzten Spiel des Jahres muss Rapid nochmal alles reinwerfen und sich zumindest mit Anstand aus der UECL verabschieden.

Johannes Hofer: Trotz sportlicher Wertlosigkeit steht der Anstand aktuell an erster Stelle. Da bin ich ganz bei dir, Florian.

Für mich stellt sich eher die Frage: Welche Jungen? Gröller und Demir haben in den vergangenen Spielen ihre Minuten bekommen. Jakob Schöller ist auf dem Weg retour und Dominik Weichselbraun könnte ein verspätetes Geschenk zu seinem 22. Geburtstag am Mittwoch gemacht werden.

Ich denke, es wäre für so manchen Spieler von der B-Liste sogar kontraproduktiv, in so einem Spiel seine ersten Europacup-Minuten zu sammeln. Das funktioniert einfach besser, wenn es läuft.

An erster Stelle muss ein versöhnlicher Abschluss dieses Horror-Halbjahres stehen. Und kein Jugendforschungsprogramm.