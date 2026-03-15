Starke Leistung! Felbermayr holt sich den Rennsieg in China

Großartiger Rennsonntag von Emma Felbermayr!

Die 19-Jährige holt sich beim Grand Prix von Shanghai den Rennsieg. Felbermayr bejubelt nach dem dritten Platz im Sprint am Vortag nun den Sieg.

Daher übernimmt Felbermayr (31 Punkte) nach dem ersten Rennwochenende in der F1 Academy die WM-Führung von der Britin Alisha Palmaowski (25).

Ziel ist die Meisterschaft

"Ich habe noch nie eine Meisterschaft angeführt, das fühlt sich richtig gut an", sagt Felbermayr im ORF. Beim Sieg in Kanada im Vorjahr sei es "nur" ein Sprintrennen gewesen. "Jetzt das richtige Rennen am Sonntag zu gewinnen, ist noch einmal etwas anderes."

Felbermayr, die dem deutschen Autohersteller Audi seit dem Einstieg in den Formel-1-Kosmos heuer den ersten Sieg beschert, will nun um den Titel fahren. "Das Ziel war, die Meisterschaft zu gewinnen und nichts zu riskieren. Also einfach die meisten Punkte wie möglich zu holen", erklärt sie.

In der F1 Academy, in denen das 18-köpfige Fahrerfeld die Rennen mit angeglichenen Formel-4-Autos bestreitet, geht es nach der Absage des nächsten Rennwochenendes in Saudi-Arabien erst Ende Mai in Kanada im Rahmenprogramm der Formel 1 weiter.