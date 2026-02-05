Im Audi! Felbermayr startet in zweite Saison in F1 Academy

Emma Felbermayr nimmt ihre zweite Saison in der F1 Academy mit Unterstützung von Audi in Angriff.

Der deutsche Autohersteller, der 2026 erstmals ein Werksteam in der Königsklasse stellt, gab am Donnerstag die Zusammenarbeit mit der 19-jährigen Oberösterreicherin bekannt.

2025 war Felbermayr unter der Schirmherrschaft des F1-Teams von Sauber gefahren, das von Audi übernommen wurde.

Felbermayr zeigte 2025 mit einem Sieg in Montreal auf und beendete die Saison als Gesamtneunte.