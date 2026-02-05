NEWS

Im Audi! Felbermayr startet in zweite Saison in F1 Academy

Die junge Oberösterreicherin will auch in ihrer zweiten Rennzeit für Furore sorgen. Ab heuer jedoch im Audi.

Im Audi! Felbermayr startet in zweite Saison in F1 Academy
Emma Felbermayr nimmt ihre zweite Saison in der F1 Academy mit Unterstützung von Audi in Angriff.

Der deutsche Autohersteller, der 2026 erstmals ein Werksteam in der Königsklasse stellt, gab am Donnerstag die Zusammenarbeit mit der 19-jährigen Oberösterreicherin bekannt.

2025 war Felbermayr unter der Schirmherrschaft des F1-Teams von Sauber gefahren, das von Audi übernommen wurde.

Felbermayr zeigte 2025 mit einem Sieg in Montreal auf und beendete die Saison als Gesamtneunte.

