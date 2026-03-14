Angriff in letzter Runde: Felbermayr beim Saisonstart am Podium

Starker Auftakt für Emma Felbermayr in der F1 Academy.

Die 19-jährige Oberösterreicherin fährt im ersten Rennen der neuen Saison in Shanghai aufs Podest. Ausschlaggebend ist ein starkes Finish der Audi-Pilotin.

Die von Rang sechs gestartete Felbermayr macht gleich beim Start einen Platz gut und hält sich lange auf Rang vier. Zur Mitte des Rennens fährt sich Alba Larsen den Frontflügel am Wagen der Österreicherin ab. Nach der Safety-Car-Phase legt die 19-Jährige aber noch einen Gang zu.

Erst schnappt sich Felbermayr Payton Westcott (Mercedes) mit einem Überholmanöver in Kurve eins, in der letzten Runde schiebt sie sich auch noch an Rafaela Ferreira (Racing Bulls) vorbei und holt noch einen Podestplatz.

Felbermayrs Überholmanöver gegen Westcott: