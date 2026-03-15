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Formel 1 LIVE: Rennen in China

Auch in Shanghai überzeugte bisher Mercedes und jubelte über die Pole-Position von Kimi Antonelli. Wer holt sich den Rennsieg? LIVE-Infos:

Formel 1 LIVE: Rennen in China Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bleibt Mercedes weiterhin das Maß aller Dinge?

Die "Silberpfeile" wollen nach dem Auftakt-Doppelsieg in Melbourne auch im chiniesischen Shanghai jubeln.

Für dieses Ziel verschaffte sich Mercedes mit dem nächsten Front-Row-Lockout die beste Ausgangsposition. Ferrari will Mercedes allerdings einen harten Kampf bieten.

Das Rennen der Formel 1 in China wird mit großer Vorfreude erwartet (ab 08:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

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