Formel 1 LIVE: Rennen in China

Bleibt Mercedes weiterhin das Maß aller Dinge?

Die "Silberpfeile" wollen nach dem Auftakt-Doppelsieg in Melbourne auch im chiniesischen Shanghai jubeln.

Für dieses Ziel verschaffte sich Mercedes mit dem nächsten Front-Row-Lockout die beste Ausgangsposition. Ferrari will Mercedes allerdings einen harten Kampf bieten.

Das Rennen der Formel 1 in China wird mit großer Vorfreude erwartet (ab 08:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).