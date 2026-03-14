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Wohl keine Absage: MotoGP könnte Katar-Rennen verschieben

Der Krieg im Nahen Osten betrifft auch die Planung des für April angesetzten Motorrad-Rennens in Lusail.

Wohl keine Absage: MotoGP könnte Katar-Rennen verschieben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Neben der wahrscheinlichen Absage zweier Rennen der Formel 1 im Nahen Osten aufgrund des Krieges zwischen den USA und Israel sowie dem Iran ist auch der Katar-GP der Motorrad-Weltmeisterschaft betroffen.

Eigentlich sollte am 11./12. April der Katar-GP in Lusail stattfinden, eine sichere Austragung zu diesem Zeitpunkt scheint aktuell aber sehr unwahrscheinlich. Wie "Motorsport.com Spanien" berichtet, plant der MotoGP-Eigentümer Liberty Media aber keine komplette Absage, sondern eine Verschiebung des Rennens in den November.

Von der möglichen Verschiebung auf den 7./8. November wären dann wohl auch die geplanten Rennen in Portugal und Valencia betroffen, die in den zwei darauffolgenden Wochen am Plan stehen würden. Um nicht fünf Rennwochenenden in Serie abhalten zu müssen, würden diese beiden Grand Prix wohl jeweils um eine Woche verschoben werden.

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