Ganz bittere Nachrichten für McLaren!

Weder Lando Norris noch Oscar Piastri können den Grand Prix von China (seit 08:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) in Angriff nehmen.

Die Probleme bei Norris starten zuerst. Nach Problemen im Elektronikbereich musste seine Crew den Unterboden entfernen. Das Problem konnte aber nicht rechtzeitig gelöst werden. Zunächst hoffte man noch auf einen Start aus der Boxengasse.

Keine fünf Minuten vor dem Rennen muss dann auch noch das Auto von Piastri aus der Startaufstellung geschoben werden. Allerdings handle es sich beim Australier um ein anderes Problem als bei seinem Teamkollegen.