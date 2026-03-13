Felbermayr greift für Audi in F1 Academy an

Motorsport-Hoffnung Emma Felbermayr startet am Wochenende in China mit Ambitionen in ihre zweite Saison in der F1 Academy.

Die Oberösterreicherin will 2026 öfter um Siege mitfahren, nachdem sie in ihrem Debütjahr in der exklusiven Frauen-Serie mit Formel-4-Autos trotz eines Sieges in Montreal den zehnten Gesamtrang belegt hatte.

"Ich bin einfach besser vorbereitet und freue mich auf die Rennen", sagte die 19-Jährige, die nun für Audi an den Start geht, am Freitag.

Rang drei im Qualifying zum Auftakt

Im Vergleich zum Vorjahr habe sie wegen der deutlich besseren Vorbereitung nun auch weniger Respekt vor den Rennen. "Jetzt habe ich Spaß. Hoffentlich geht es nach vorne", betonte Felbermayr im ORF.

Beim Saisonauftakt in Shanghai zeigte Felbermayr bereits mit einem dritten Platz im Qualifying auf. "Ich bin sehr zufrieden. P1 wäre noch schöner, aber zum Start ist P3 ganz gut", sagte sie.

Am Samstag (6:45 Uhr MEZ) steht das erste Rennen auf dem Programm, in dem die ersten acht Pilotinnen im 18-köpfigen Fahrerfeld wegen der "Reverse Grid"-Regel in umgedrehter Reihenfolge losfahren werden. Das Hauptrennen geht am Sonntag (3:40 Uhr MEZ/jeweils live ORF Sport +) über die Bühne.

"Aufmerksamkeit mit Audi ist nochmal größer"

2025 war Felbermayr unter der Schirmherrschaft des F1-Teams von Sauber unterwegs, das von Audi übernommen wurde. Seit heuer ist sie auch Teil des Audi Driver Development Programmes für Entwicklungsfahrer.

"Die Aufmerksamkeit mit Audi ist noch einmal größer als bei Sauber", bemerkte die Teenagerin, die erneut für das Team Rodin Motorsport antritt.

Die F1 Academy absolviert an insgesamt sieben Stationen im Rahmenprogramm der Formel 1 ihre Rennen, Spielberg ist im vierten Jahr der Rennserie nicht im Kalender vertreten. Das Saisonfinale findet erneut Ende November in Las Vegas statt.