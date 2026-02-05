Demirs Rapid-Rückkehr: Heilsbringer oder falsche Sentimentalität?

Ein Kreis schließt sich.

Yusuf Demir kehrt nach Hütteldorf zurück und will seine Karriere dort wieder in Schwung bringen, wo sie begann. Nach glücklosen Episoden bei Galatasaray und Basel will der nun 22-Jährige wieder Boden unter die Füße bringen, um seine Karriere zu retten.

Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt! >>>

Für den SK Rapid eröffnete sich ein kostengünstiger Deal, aber ist die Rückholaktion auch sportlich sinnvoll? Darüber diskutieren die LAOLA1-Redakteure Julia Haunschmid und Johannes Bauer in einer Reaction-Episode der Ansakonferenz.

