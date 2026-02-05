DFB-Keeper äußert sich nach Verletzungsschock

Der Start von DFB‑Keeper Marc-Andre ter Stegen bei seinem neuen Klub FC Girona verläuft alles andere als nach Plan.

Noch am Freitag muss er sich, nachdem er sich bei der 0:1‑Niederlage gegen Real Oviedo am Oberschenkel verletzt hatte, einer Operation unterziehen. Der Deutsche fällt voraussichtlich mehrere Monate aus, wobei die genaue Ausfalldauer erst nach dem Eingriff feststehen wird.

Das bestätigt der Torhüter nun selbst in einem ausführlichen Instagram-Statement. "Ich muss mehrere Monate pausieren", schreibt er.

"Das Schlimmste ist passiert"

In seinem Post schildert der Nationaltorhüter, wie hart ihn der Rückschlag trifft: "Das Schlimmste ist passiert: Ich habe mich beim Spiel verletzt. Ich bin gerade erst in Girona angekommen, wo ich von der ersten Minute an mit großer Wärme und Nähe behandelt wurde. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, Teil des Teams zu sein und unser gemeinsames Ziel zu erreichen."

Nun habe sich seine Rolle komplett verändert, doch seine Unterstützung für die Mannschaft bleibe unverändert. Trotz der bitteren Diagnose zeigt sich ter Stegen zuversichtlich: "Als Sportler ist unsere größte Freude der Wettkampf. Training und Spiele fallen für längere Zeit weg und ich werde mich einer Operation unterziehen. Aber ich komme wieder."

WM-Teilnahme fraglich

Auch für seinen Verein Girona ist der Ausfall bitter, denn der spanische Erstligist hatte den erfahrenen Torhüter erst im Winter vom FC Barcelona ausgeliehen.

Gleiches gilt für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Sollte die prognostizierte Pause tatsächlich mehrere Monate dauern, wäre ein Einsatz bei der WM im Sommer 2026 äußerst fraglich. Als erster Ersatzmann kommt der Hoffenheimer Oliver Baumann infrage, der ter Stegen zuletzt im Tor der Deutschen vertrat.