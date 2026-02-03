Als achtes der elf Teams zeigt Williams zumindest den optischen Auftritt seines Autos für die Formel 1 2026.

Der FW48 hat sich farblich nur wenig von seinem Vorgänger wegentwickelt. Lediglich ein neuer Sponsor jeweils am Seitenkasten und den Felgen sticht hervor.

Wie fast alle Rennställe zeigen auch die Briten nichts vom tatsächlichen Einsatzgerät, das erst auf der Strecke zu sehen sein wird. Beim "Shakedown" vor wenigen Tagen in Barcelona war Williams wegen Entwicklungsrückständen noch gar nicht am Start.

Damit fehlen noch die Präsentationen von Neuling Cadillac (im Rahmen eines Werbespots während der Super Bowl), Aston Martin und Weltmeister Mclaren (beide am 9. Februar).