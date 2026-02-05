NEWS

50.000! Neuer Zuschauerrekord in UEFA Youth League

Die U19-Mannschaft des 1.FC Köln unterlag dem Team von Inter Mailand vor Rekordkulisse.

Die U19 des 1. FC Köln verpasste den Sprung ins Achtelfinale der Youth League trotz einer historischen Zuschauerzahl.

Im Sechzehntelfinale unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck dem Nachwuchs von Inter Mailand vor 50.000 Fans.

Der Deutsche Meister musste sich in einem ausverkauften Müngersdorfer Stadion mit 1:3 geschlagen geben. Eintracht Frankfurt verbleibt als einziger deutscher Klub, der noch im höchsten europäischen Juniorenwettbewerb ist.

Last-Minute-Entscheidung

Inter ging kurz nach der Pause durch einen Kopfball von Leonardo Bovio (50.) in Führung.

Der zwischenzeitliche Ausgleich für Köln gelang Fynn Schenten, der zuletzt bereits sein Profi-Debüt feiern durfte. Es war sein sechstes Tor im fünften Spiel im laufenden Bewerb (80.).

In der langen Nachspielzeit sorgten die eingewechselten Dilan Andres Zarate Hidalgo (90.+7) und Roberts Kukulis (90.+9) schließlich für die Entscheidung zugunsten der Italiener.

Volles Stadion: "Es ist komplett verrückt"

Dennoch absolvierten die 'Young Goats' unter den Augen von Profi-Cheftrainer Lukas Kwasniok und weiteren Kölner Profis auf der Tribüne lange Zeit ein anspruchsvolles Spiel gegen den Favoriten - und das in einem ausverkauften Stadion.

"Es ist komplett verrückt, dass wir das Stadion vollbekommen", freute sich Cheftrainer Ruthenbeck bereits vor dem Anpfiff.

Die bisherige Bestmarke lag bei 40.368 Besuchern, aufgestellt im April 2025 bei der Partie Trabzonspor gegen Inter.

