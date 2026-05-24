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Felbermayr fährt in Montreal nächsten Podestplatz ein

Die 19-jährige Oberösterreicherin muss sich nur der Gesamtführenden Alisha Palmowski geschlagen geben.

Felbermayr fährt in Montreal nächsten Podestplatz ein Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © APA
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Die Oberösterreicherin Emma Felbermayr ist zum Abschluss des zweiten Rennwochenendes der F1 Academy in Kanada im Hauptrennen am Sonntag auf Rang zwei gekommen.

Damit sicherte die 19-Jährige ihren zweiten Rang in der Gesamtwertung ab, in der sie nach dem Auftakt-Wochenende in Shanghai als Führende nach Montreal gekommen war.

Am Freitag war Felbermayr beim zweiten Saison-Stopp Zehnte und Achte geworden. Siegerin am Sonntag wurde die britische Gesamtführende Alisha Palmowski.

Im Vorjahr hatte Felbermayr in Kanada ihren ersten Sieg in der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen im Rahmen der Formel 1 gefeiert. In dieser Saison geht es Anfang Juli in Silverstone weiter.

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