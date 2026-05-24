Felbermayr fährt in Montreal nächsten Podestplatz ein

Die Oberösterreicherin Emma Felbermayr ist zum Abschluss des zweiten Rennwochenendes der F1 Academy in Kanada im Hauptrennen am Sonntag auf Rang zwei gekommen.

Damit sicherte die 19-Jährige ihren zweiten Rang in der Gesamtwertung ab, in der sie nach dem Auftakt-Wochenende in Shanghai als Führende nach Montreal gekommen war.

Am Freitag war Felbermayr beim zweiten Saison-Stopp Zehnte und Achte geworden. Siegerin am Sonntag wurde die britische Gesamtführende Alisha Palmowski.

Im Vorjahr hatte Felbermayr in Kanada ihren ersten Sieg in der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen im Rahmen der Formel 1 gefeiert. In dieser Saison geht es Anfang Juli in Silverstone weiter.