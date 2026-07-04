Premiere! Antonelli gewinnt Silverstone-Sprint vor Hamilton

Andrea Kimi Antonelli gewinnt zum ersten Mal ein Sprintrennen in der Formel 1!

Beim Sprint von Silverstone siegt der Mercedes-Pilot vor Lokalmatador Lewis Hamilton (Ferrari, +2.745). Dritter wird Lando Norris (+9.783) im McLaren vor George Russell (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari).

Nach acht Runden überholt

Hamilton geht mit der Pole in den Sprint über 17 Runden. Schon nach sieben Runden hängt Verfolger Antonelli aber schon im Heck des Briten - und eine Runde später ist es dann auch so weit: Antonelli zieht auf der Hangar-Straight vorbei, übernimmt die Führung - und gibt sie danach nicht mehr her.

Max Verstappen landet in seinem Red Bull auf Rang sechs, Oscar Piastri (McLaren) und Liam Lawson (Racing Bulls) fahren auch noch in die Punkteränge.

Für Antonelli ist es nicht nur der erste Sprintsieg, er ist auch der jüngste Sprintsieger der F1-Geschichte.