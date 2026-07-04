Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Silverstone

Das Wochenende beim Grand Prix von Großbritannien ist in vollem Gange!

Im Qualifying kämpfen am Samstagnachmittag 22 Fahrer um die beste Ausgangsposition für das Rennen (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die absoluten Top-Qualifier in dieser Saison sind die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli. Je vier Pole Positions stehen den beiden Silberpfeilen nach acht Rennen zu Buche.

Wird also auch auf der traditionsreichen britischen Strecke ein Mercedes-Pilot ganz vorne stehen?

Das Qualifying in Silverstone im LIVE-Ticker: