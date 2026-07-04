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Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Silverstone

Wer holt sich in Silverstone die beste Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag? LIVE:

Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Silverstone Foto: © IMAGO / Marco Canoniero
Textquelle: © LAOLA1
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Das Wochenende beim Grand Prix von Großbritannien ist in vollem Gange!

Im Qualifying kämpfen am Samstagnachmittag 22 Fahrer um die beste Ausgangsposition für das Rennen (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die absoluten Top-Qualifier in dieser Saison sind die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli. Je vier Pole Positions stehen den beiden Silberpfeilen nach acht Rennen zu Buche.

Wird also auch auf der traditionsreichen britischen Strecke ein Mercedes-Pilot ganz vorne stehen?

Das Qualifying in Silverstone im LIVE-Ticker:

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

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