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Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Silverstone
Wer holt sich in Silverstone die beste Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag? LIVE:
Das Wochenende beim Grand Prix von Großbritannien ist in vollem Gange!
Im Qualifying kämpfen am Samstagnachmittag 22 Fahrer um die beste Ausgangsposition für das Rennen (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die absoluten Top-Qualifier in dieser Saison sind die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli. Je vier Pole Positions stehen den beiden Silberpfeilen nach acht Rennen zu Buche.
Wird also auch auf der traditionsreichen britischen Strecke ein Mercedes-Pilot ganz vorne stehen?