Wie in Spielberg: Mercedes-Polesetter von den Ferraris gejagt

Kimi Antonelli holt nach dem Sieg im Sprint >>> auch die Pole Position für den Grand Prix von Großbritannien in Silverstone.

Der Mercedes-Youngster wird von den beiden Ferraris verfolgt. Charles Leclerc landet mit 0,175 Sekunden Rückstand auch in der ersten Startreihe.

Dahinter ein Duo der Lokalmatadoren, Lewis Hamilton im zweiten Ferrari vor George Russell im zweiten Mercedes.

Die Top Ten werden wie schon in Österreich von den beiden Duos der Teams Red Bull Racing, McLaren und Racing Bulls komplettiert: Isack Hadjar, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Arvid Lindblad und Liam Lawson.

Rennstart am Sonntag ist um 16:00 Uhr - im LIVE-Ticker>>>

"Die letzte Runde war sehr sauber. Es war sehr schwierig mit den Windverhältnissen", sagte ein glücklicher Antonelli. "Es wird nicht einfach gegen die Ferraris, aber im Sprint habe ich mich gut gefühlt."

Schrecksekunde für Russell, Enttäuschung für Verstappen

Eine Schrecksekunde erlebte Russell im ersten Quali-Abschnitt, als der Spielberg-Sieger ohne ersichtlichen Grund ins Kiesbett rutschte. "Das war sehr komisch. Noch nie in meiner ganzen Karriere haben die Reifen in dieser Kurve blockiert", funkte der Engländer.

Russell konnte aber weiterfahren und betrieb am Ende Schadensbegrenzung. "Es war extrem windig, extrem rutschig", sagte Bradley Lord, stellvertretender Mercedes-Teamchef, im ORF über die Situation.

Im vierten Sprint des Jahres musste sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen hinter Charles Leclerc (Ferrari) mit dem sechsten Rang begnügen. Im Qualifying kam der Niederländer nicht über den siebenten Startplatz (+0,782) hinaus und war damit auch langsamer als Teamkollege Isack Hadjar auf Rang fünf (+0,635).

"Was für ein Desaster", funkte der Vierfach-Champion verärgert. Weltmeister Norris stellte seinen McLaren für das Rennen zwischen die beiden Bullen.