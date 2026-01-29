NEWS

Verliert Aprilia Superstar Martin 2027 schon wieder?

Jorge Martin fährt erst seit 2025 für Aprilia Racing, dennoch wird er bereits mit Yamaha in Verbindung gebracht. Ein möglicher Deal ab 2027 sorgt im Fahrerlager für Aufsehen.

Transfer-Paukenschlag in der MotoGP: Jorge Martin, Weltmeister der Saison 2024 und seit 2025 Fahrer bei Aprilia Racing, könnte laut einem Bericht von "Motorsport.com" bereits an einem nächsten Karriereschritt arbeiten.

Demnach führt der Spanier Gespräche mit Yamaha über einen Zwei-Jahres-Vertrag ab der Saison 2027. Ein Wechsel wäre bemerkenswert, da Martin erst 2025 zu Aprilia gestoßen ist und dort als zentrale Figur des Projekts gilt.

Fahrerwechsel bei Yamaha?

Yamaha sucht nach mehreren schwierigen Jahren dringend einen Fahrer von Weltklasseformat, um den sportlichen Neuaufbau anzuführen. Martin zählt aktuell zu den begehrtesten Piloten im gesamten Fahrerlager.

Offiziell bestätigt ist der mögliche Deal noch nicht. Laut "Motorsport.com" sollen jedoch nur noch Details offen sein. Eine Entscheidung könnte im Laufe der Saison fallen.

Grund dafür könnte der Abgang von Fabio Quartararo von Yamaha (alle Infos>>>) sein.

