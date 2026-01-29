Kaum ein MotoGP-Fahrer ist seiner Marke so verbunden wie Fabio Quartararo mit Yamaha. Seit 2019 startet der Franzose für die Japaner, mit denen er 2021 auch Weltmeister wurde.

Laut "Motorsport.com" könnte diese Zusammenarbeit Ende 2026 aber einen Schlussstrich erfahren. Quartararo steht demnach für die Jahre 2027 und 2028 vor einem Wechsel zum Werksteam von Honda.

Nach dem Titelgewinn baute die Konkurrenzfähigkeit Yamahas ab, gegen Krösus Ducati gab es kaum mehr ein Durchkommen. Mit dem anstehenden Reglementwechsel scheint Quartararos Glaube an die japanische Konkurrenz größer zu sein.