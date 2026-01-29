24 Kult-Kicker liefern sich in Bangkok Duell mit Golfschlägern

Danny Willett - ehemaliger Masters-Champion und Mitglied des Team England - gibt sein Debüt in der Icons Series als Kapitän und hat die Aufgabe, den Titel auf der spektakulären Bühne des Reignwood Parks zu verteidigen.

"Die Kapitänsbinde für das englische Team zu übernehmen, ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", sagt Willett.

"Die Art und Weise, wie die Icons Series Spitzensportler aus verschiedenen Ländern in einem so anspruchsvollen und innovativen Format zusammenbringt, macht sie so einzigartig. Ich bin unglaublich gespannt darauf, das englische Team anzuführen" freut sich der 38-Jährige, der 2016 das Masters in Augusta für sich entscheiden konnte.

"Wir wissen, dass das Welt-Team auf Revanche aus ist, aber ich bin bereit, alles zu geben und dafür zu sorgen, dass wir den Pokal in englischer Hand behalten", richtet Willett eine Kampfansage an die Gegner.