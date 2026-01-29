24 Kult-Kicker liefern sich in Bangkok Duell mit Golfschlägern

Willett: "Innovatives und anspruchsvolles Format"
Danny Willett - ehemaliger Masters-Champion und Mitglied des Team England - gibt sein Debüt in der Icons Series als Kapitän und hat die Aufgabe, den Titel auf der spektakulären Bühne des Reignwood Parks zu verteidigen.
"Die Kapitänsbinde für das englische Team zu übernehmen, ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", sagt Willett.
"Die Art und Weise, wie die Icons Series Spitzensportler aus verschiedenen Ländern in einem so anspruchsvollen und innovativen Format zusammenbringt, macht sie so einzigartig. Ich bin unglaublich gespannt darauf, das englische Team anzuführen" freut sich der 38-Jährige, der 2016 das Masters in Augusta für sich entscheiden konnte.
"Wir wissen, dass das Welt-Team auf Revanche aus ist, aber ich bin bereit, alles zu geben und dafür zu sorgen, dass wir den Pokal in englischer Hand behalten", richtet Willett eine Kampfansage an die Gegner.
Björn: "Wollen die Trophäe holen!"
Der Däne Thomas Björn meint: "Ich war schon immer fasziniert von den Überschneidungen diverser Sportarten. Die Icons Series fängt diesen Wettkampfgeist perfekt ein. Team World anzuführen ist eine große Ehre, besonders mit einer Mannschaft aus Fußballern, die Golf genauso leidenschaftlich betreiben wie einst die legendären Spiele auf dem Rasen."
Der 54-Jährige - 2001 zu Dänemarks Sportler des Jahres gewählt - ist überzeugt: "Wir haben eine Gruppe von Siegern zusammengestellt. Meine Aufgabe ist es, diesen professionellen Instinkt zu nutzen, um die Trophäe mit nach Hause zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, in Bangkok abzuschlagen."
Das Who's who des Welt-Fußballs
Die Kader für das Event 2026 liest sich wie eine Legenden-Auswahl an Fußball-Ikonen.
Die Fans dürfen sich auf 24 Kultkicker und zwei charismatische Kapitäne freuen.
Team England (Kapitän Danny Willett):
Jimmy Bullard
Andrew Cole
Robbie Fowler
Joe Hart
Paul Ince
Phil Jagielka
Jermain Jenas
Phil Jones
Teddy Sheringham
Lee Sharpe
John Terry
Theo Walcott
Team Welt (Kapitän Thomas Björn):
Gareth Bale
Gabriel Batistuta
Nigel de Jong
Ryan Giggs
David Ginola
Ruud Gullit
Aaron Ramsey
John Arne Riise
Andriy Shevchenko
Dwight Yorke
Gianfranco Zola
Matchplay live auf CANAL+
Die 24 Fußballstars treten in einem Live-Matchplay-Golfturnier gegeneinander an.
Die Vergleichskämpfe zwischen den Teams werden Loch für Loch ausgetragen.
Österreichs neue Golfheimat CANAL+ überträgt das großartige Show-Event.