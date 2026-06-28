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Formel 1 heute live: Das Rennen in Spielberg

George Russell holte sich in der Steiermark die Pole. Nun will aber das Ferrari-Duo und Max Verstappen um den Rennsieg mitmischen. LIVE-Infos:

Formel 1 heute live: Das Rennen in Spielberg Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Eine kontroverse Pole-Position führte am Samstag zu großer Freude bei George Russell.

Der britische WM-Anwärter sicherte sich vor Charles Leclerc und Lewis Hamilton (jeweils Ferrari) die beste Startposition für den Großen Preis von Österreich.

Nun möchte die "Scuderia" aber im Kampf um den Sieg kräftig mitmischen. Zudem will auch Max Verstappen beim Heimrennen für Red Bull nach seinem Crash im Qualifying von P5 aus angreifen.

Kimi Antonelli (Mercedes) nimmt den GP als WM-Leader vom vierten Platz in Angriff.

Der Rennstart erfolgt um 15:00 Uhr (natürlich im LIVE-Ticker >>>).

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