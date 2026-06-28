F1 live - so siehst du den Österreich-GP heute im TV und Stream

Es ist so weit: Das Motorsport-Highlight des Jahres auf heimischem Boden steht an! Pünktlich um 15:00 Uhr gehen heute am Red Bull Ring die Ampeln auf Grün.

Die Highspeed-Strecke in Spielberg garantiert mit ihren langen Vollgaspassagen, den wenigen Kurven und den heißen Temperaturen absolute Action. Wer schnappt sich den Sieg beim Heimspiel?

Großer Preis von Österreich ab 15:00 Uhr - LIVE-Ticker>>>

Die Übertragung in Österreich im Überblick

In Österreich teilen sich ServusTV und der ORF die Formel 1 bekanntlich auf, dieses Wochenende ist ServusTV mit der Live-Übertragung an der Reihe.

Die Übertragung beginnt um 13:10 Uhr, unterbrochen durch den MotoGP in Assen. LIVE-Stream zum F1-GP>>>

Wer lieber das Pay-TV-Programm bevorzugt, schaut das Rennen wie gewohnt bei Sky. Auch die Schweizer Nachbarn kommen im Free-TV auf ihre Kosten: SRF info überträgt das Spektakel aus Spielberg live.

Deutschland: Österreich-GP exklusiv bei Sky

In Deutschland bleibt der Grand Prix heute hinter der Bezahlschranke. RTL zeigt das Rennen aus Spielberg nicht im Free-TV (der Kölner Sender ist erst wieder in Silverstone live dabei).

Deutsche Fans müssen für die Live-Bilder somit auf Sky sowie die Streamingdienste Sky Go und WOW zurückgreifen.

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