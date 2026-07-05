Drama um Antonelli: Leclerc fährt ersten Sieg seit 2024 ein

Charles Leclerc fährt in Silverstone seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 ein.

Es ist sein erster Triumph seit Austin (USA) 2024.

Zweiter wird George Russell im Mercedes, Dritter Lewis Hamilton im zweiten Ferrari.

Max Verstappen dreht sich wenige Runden vor dem Ende auf Rang drei liegend in den Kies, das folgende Safety Car beendet das Rennen. Ferrari verliert dabei einen Doppelsieg, weil Russell im Gegensatz zu beiden Scuderia-Fahrern nicht an die Box kommt - es erfolgt keine Freigabe mehr.

Kimi Antonelli erleidet einen Bruch der Radaufhängung und schleppt seinen Mercedes zwar ins Ziel, landet aufgrund einer Zeitstrafe aber nur auf Platz 16.

Ferraris mit Doppelführung - Hamilton kassiert Strafe

Der Rennstart geht dieses Mal an die beiden Ferrari: Antonelli kommt mit einer starken Reaktionszeit gut weg, kommt danach aber nicht richtig auf Touren. Sowohl Leclerc als auch Hamilton ziehen dabei am WM-Leader vorbei.

Dem siebenfachen Weltmeister droht jedoch schnell Ungemach: Bei seinem Heim-Grand-Prix bewegt sich der 41-Jährige zu früh und erhält deswegen eine Fünf-Sekunden-Strafe.

Während Isack Hadjar recht schnell von Max Verstappen überholt wird, ist ist die Startphase indes für Oscar Piastri komplett daneben gegangen: Der McLaren-Pilot fällt mit einem Schaden am Frontflügel früh ans Ende des Feldes zurück und kann sich letztendlich nicht mehr in die Punkteränge vorarbeiten.

Verstappen übernimmt mit Undercut Rang drei

In Runde elf ist die Ferrari-Doppelführung schlussendlich passé, nachdem Antonelli an seinem Mercedes-Vorgänger vorbeigeht.

Während die Positionen danach einige Runden lang unverändert bleiben, gehen die beiden Red-Bull-Piloten mit sehr frühen Boxenstopps ins Risiko.

In Runde 24 kommen dann auch Hamilton und Russell an die Box - während der Ferrari-Pilot durch die abgesessene Strafe gleich zwei Plätze verliert, schiebt sich Verstappen durch den Undercut an beiden Kontrahenten vorbei.

An der Spitze gehen die beiden Führenden währenddessen unterschiedliche Strategien - Leclerc kommt mit der Konkurrenz rein, Antonelli versucht es mit einem Overcut und übernimmt vorerst die Führung.

Russell fällt mit Plattfuß zurück

Um Rang drei entpuppt sich danach schnell ein Dreikampf: Russell und Hamilton schließen innerhalb von wenigen Runden auf Verstappen auf, die beiden ehemaligen Mercedes-Teamkollegen duellieren sich dabei rundenlang in einem hin und her.

Doch Russell verabschiedet sich bald aus dem Dreikampf - der zweifache Saisonsieger hat einen schleichenden Plattfuß und muss schlussendlich noch einmal an die Box.

Während Hamilton an Verstappen dran ist, kommt der Niederländer nach dem Ausfall von Nico Hülkenberg unter VSC an die Box und bleibt auf einem frischen Medium in Lauerstellung.

Drama um Antonelli und Verstappen - Ferrari gibt Doppelsieg aus der Hand

Weiter vorne kommt es abermals zu einem Mercedes-Drama: Antonelli erleidet in Copse einen Schaden an der Radaufhängung - nach gleich zwei Boxenstopps rutscht der Italiener auf Rang neun zurück, versucht aber, weiterzufahren.

Doch dem Drama nicht genug, begräbt Verstappen kurz vor Schluss seine Podiumsambitionen: Der vierfache Weltmeister verliert in Stowe seinen Wagen, rutscht von der Piste und fällt aus. Das Safety Car mischt das Feld dadurch noch einmal durch.

Denn die beiden Ferraris holen sich noch einmal frische Soft-Reifen, Russell bleibt draußen und erbt so Rang zwei. Ein folgenschwerer Fehler: Das Rennen wird danach nämlich nicht mehr aufgenommen.