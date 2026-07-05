Nächster Abflug! Verstappen-Frust: "F*** dieses Auto!"

Der Grand Prix von Großbritannien ist mit Dramatik pur zu Ende gegangen.

Während sich bei Mercedes Defekte einschleichen (Wolff: "Das darf nicht brechen">>>), vergibt Ferrari bei Charles Leclercs ersten Triumph seit 2024 einen Doppelsieg mit einer falschen Strategie-Einschätzung bei Lewis Hamilton.

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Dabei hätte es eigentlich Max Verstappen sein können, der den Zweitplatzierten in der Schlussphase noch abfängt. Dann wurde er jedoch selbst zum Auslöser der Safety-Car-Phase, von der schließlich George Russell profitierte.

Gewagte Strategie geht auf

Nach einem sehr frühen ersten Boxenstopp ging der Niederländer per Undercut sowohl am siebenfachen Weltmeister als auch an Russell vorbei.

Eine gewagte Strategie, die jedoch aufzugehen schien: Nach dem Ausfall von Nico Hülkenberg stoppte Verstappen ein zweites Mal und kam Hamilton im Eiltempo näher, ein Podestplatz schien ihm wohl nicht mehr zu nehmen.

Vier Runden vor Schluss waren es noch sechs Sekunden Rückstand auf den Silverstone-Rekordsieger - ehe der Red-Bull-Pilot in der "Stowe" die Kontrolle über seinen Boliden verlor und schlussendlich ausschied.

"Gleiches Problem wie in Österreich"

Im Interview nach dem Rennen erklärt der vierfache Champ, dass dasselbe Problem wie in Österreich aufgetreten sei.

"Wieder der Heckflügel, der nicht ganz geschlossen war. Dann hast du nicht die gleichen Downforce und das ist natürlich auch gefährlich", sagt Verstappen im "ORF"-Interview nach Rennende und fügt süffisant hinzu: "Zweimal Glück gehabt."

Mit seinem Auto ist der 28-Jährige jedoch generell das gesamte Wochenende über nicht zufrieden gewesen und spricht speziell von Problemen mit der Balance.

Dementsprechend frustriert fiel auch die erste Reaktion am Funk nach dem Out aus: "Ich stecke fest. F*** dieses Auto, f***! Unglaublich. F*** this."