Was nun? Verstappen bekräftigt doch ein Ende der F1-Karriere

Er weiß anscheinend selbst nicht, was er will!

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Max Verstappen die derzeitige Formel 1 nach dem Motorenreglement missfällt. Ein vorzeitiger Abgang des Niederländers schien damit, trotz seines Vertrages bis 2028, durchaus realistisch zu sein.

Allerdings versicherte er noch vor Kurzem seinen Verbleib in der Königsklasse bis 2027. Doch nun verknüpfte er dies mit einer Entscheidung der FIA.

Verstappen: "Es ist nicht machbar, so weiterzumachen"

Vor wenigen Wochen vermeldete die FIA eine Maßnahme bezüglich dem Motorenreglement für die kommende Saison.

Der Benzindurchfluss beim Motor soll wieder erhöht werden, um das Leistungsverhältnis zwischen Verbrenner und Elektro-Energie wieder leicht zu korrigieren. Der Verbrenner soll wieder 60 Prozent der Energie liefern und das Batteriemanagement etwas an Bedeutung verlieren.

Doch ein paar Konstrukteure, insbesondere Audi und Ferrari, wollen der Regelanpassung offenbar nicht zustimmen. "Wenn es so bleibt wie jetzt, ist es für mich nicht machbar, so weiterzumachen. Absolut nicht!", erklärte Verstappen vor dem Kanada-GP.

Ob die FIA die Regelanpassung durchzieht, bleibt derzeit noch abzuwarten.