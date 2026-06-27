Formel 1 heute LIVE: Drittes freies Training in Spielberg

Formel-1-Action in Spielberg!

Um 12:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) steht das dritte und letzte freie Training für den Großen Preis von Österreich auf dem Programm.

In den bisherigen beiden Trainings-Sessions dominierten die Mercedes-Piloten. Der WM-Führende Kimi Antonelli setzte zwei Mal die Bestzeit auf den heißen Asphalt in der Steiermark. McLaren, Red Bull und Ferrari sind in Lauerstellung.

LIVE-Infos zum dritten Training: