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NEWS
Formel 1 heute LIVE: Drittes freies Training in Spielberg
Letztes Training vor dem Qualifying für den Großen Preis von Österreich. Wer kann noch die letzten Prozente aus dem Auto holen? LIVE-Infos:
Formel-1-Action in Spielberg!
Um 12:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) steht das dritte und letzte freie Training für den Großen Preis von Österreich auf dem Programm.
In den bisherigen beiden Trainings-Sessions dominierten die Mercedes-Piloten. Der WM-Führende Kimi Antonelli setzte zwei Mal die Bestzeit auf den heißen Asphalt in der Steiermark. McLaren, Red Bull und Ferrari sind in Lauerstellung.