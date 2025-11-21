F1-Weltmeister 2025? Die Zahlen sprechen für...

Wer krönt sich zum Formel-1-Champion 2025?

Die aktuell laufende Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Im Kampf um den Weltmeistertitel gibt es einen Zweikampf zwischen den McLaren-Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri. Ja, rein rechnerisch ist Max Verstappen auch noch im Rennen um die Krone - rein realistisch gesehen ist ein fünfter Titel des Niederländers aber äußerst unwahrscheinlich.

Daher richten sich drei Rennen vor Schluss alle Augen auf die beiden Papayas. Norris hat 24 Punkte Vorsprung auf seinen australischen Rivalen - insgesamt 83 Punkte sind noch zu vergeben.

Vor dem Grand Prix in Las Vegas (Das Rennen am Sonntag, ab 5:00 Uhr im LIVE-Ticker) analysiert LAOLA1 den Stand der Dinge: Wer hat die bessere Form? Für wen sprechen die Ergebnisse auf den letzten drei Strecken? Auf welchen Fahrer setzen wir unsere Karten? Diese und weitere Fragen werden wir euch beantworten!

Formkurve spricht klare Bände

Schaut man sich die Ergebnisse der letzten Rennen an, spricht der Trend ganz klar für Lando Norris. Seit dem Grand Prix von Italien in Monza hat der Brite in jedem Rennen zumindest drei Punkte mehr als Piastri gemacht.

Von Spa bis Zandvoort waren die Resultate schwankend, in Zandvoort erwischte Norris im Vergleich zu Piastri ein rabenschwarzes Wochenende.