NEWS

Formel 1 LIVE: Qualifying in Las Vegas

Wer angelt sich die begehrte Pole Position in Sin City? LIVE-Infos:

Formel 1 LIVE: Qualifying in Las Vegas Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wer schnappt sich die Pole-Position in Las Vegas? Diese Frage wird am Samstag (ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) beantwortet.

Die Favoritenrolle für das Qualifying liegt wohl erneut bei McLaren. Lando Norris gewann die beiden letzten Rennen, sowie den Sprint in Interlagos - und hat in Las Vegas die große Chance, den Vorsprung in der WM weiter auszubauen.

Aktuell führt der Brite 24 Punkte vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Auch Max Verstappen hat mit 49 Punkten Rückstand noch theoretische Chancen - WM-Stand >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Trainingsbestzeit! Norris fährt in Las Vegas voran

Trainingsbestzeit! Norris fährt in Las Vegas voran

Formel 1
F1-Weltmeister 2025? Die Zahlen sprechen für...

F1-Weltmeister 2025? Die Zahlen sprechen für...

Formel 1
Skeptischer Norris: "Wir waren meilenweit weg"

Skeptischer Norris: "Wir waren meilenweit weg"

Formel 1
Klage zugelassen: Massas Kampf um WM-Titel 2008 geht vor Gericht

Klage zugelassen: Massas Kampf um WM-Titel 2008 geht vor Gericht

Formel 1
2
Fix! Mick Schumacher und Alpine gehen getrennte Wege

Fix! Mick Schumacher und Alpine gehen getrennte Wege

Formel 1
Las Vegas Grand Prix: Vier Teams mit Speziallackierung

Las Vegas Grand Prix: Vier Teams mit Speziallackierung

Formel 1
Mercedes-Teamchef Toto Wolff verkauft 15 Prozent seiner Anteile

Mercedes-Teamchef Toto Wolff verkauft 15 Prozent seiner Anteile

Formel 1
7
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Mercedes (F1) Ferrari Red Bull Racing Max Verstappen McLaren Lando Norris Oscar Piastri Las Vegas