NEWS
Formel 1 LIVE: Qualifying in Las Vegas
Wer angelt sich die begehrte Pole Position in Sin City? LIVE-Infos:
Wer schnappt sich die Pole-Position in Las Vegas? Diese Frage wird am Samstag (ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) beantwortet.
Die Favoritenrolle für das Qualifying liegt wohl erneut bei McLaren. Lando Norris gewann die beiden letzten Rennen, sowie den Sprint in Interlagos - und hat in Las Vegas die große Chance, den Vorsprung in der WM weiter auszubauen.
Aktuell führt der Brite 24 Punkte vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Auch Max Verstappen hat mit 49 Punkten Rückstand noch theoretische Chancen - WM-Stand >>>