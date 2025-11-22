Unaufhaltsam! Norris holt sich die Pole Position in Las Vegas

Lando Norris bleibt in absoluter Hochform!

Der WM-Spitzenreiter erobert auch unter schwierigen Bedingungen am weltberühmtem Strip in Las Vegas die Pole-Position. Norris sichert sich mit 1:47,934 Minuten den besten Startplatz für den morgigen Grand Prix.

Der Brite verweist damit Max Verstappen (Red Bull/+0,323) und einen starken Carlos Sainz (Williams/+0,362) auf den zweiten und dritten Startplatz.

Piastri landet nur in der dritten Startreihe

Oscar Piastri (McLaren) muss sich hingegen mit dem fünfen Rang (+1,027) zufrieden geben und auf eine Aufholjagd hoffen. Die beiden Racing Bulls dürfen sich mit Liam Lawson (6./+1,128) und Isack Hadjar (8./+1,620) über ein gelungenes Qualifying freuen.

Auch Fernando Alonso (Aston Martin/7.), Charles Leclerc (Ferrari/9.) und Pierre Gasly (Alpine/10.) schaffen es in die Top-10.

Sowohl im Q1 als auch im Q2 ist das gesamte Fahrerfeld auf den blauen Regenreifen unterwegs. Dabei scheitern Nico Hülkenberg (Sauber/11.), Lance Stroll (Aston Martin/12.), das Haas-Duo um Esteban Ocon (13.) und Oliver Bearman (14.) und Franco Colapinto (Alpine/15.) am Einzug in das Q3.

Hamilton und Antonelli scheitern im Q1

Für Lewis Hamilton (Ferrari) endet das Qualifying mit dem nächsten ganz bitteren Rückschlag. Der britische Rekordchampion landet im Regen-Chaos im Q1 nur am 20. und letzten Startplatz.

Auch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/17.) kommt nach dem starken Rennwochenende in Brasilien mit den ziemlich nassen Streckenbedingungen im ersten Quali-Segment nicht zurecht.

Für Yuki Tsunoda (Red Bull/19.) folgt ein weiterer Nackenschlag. Ebenso ist der Arbeitstag für Alexander Albon (Williams/16.) und Gabriel Bortoleto (Sauber/18.) schnell zu Ende.

Der morgige Grand Prix im Zentrum der Glücksspielmetropole in Las Vegas findet in den frühen Morgenstunden um 5:00 Uhr statt (natürlich im LAOLA1-Ticker).

Der QUALIFYING-TICKER zum Nachlesen: