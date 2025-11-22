NEWS

Unaufhaltsam! Norris holt sich die Pole Position in Las Vegas

Der britische McLaren-Pilot bewahrt auch bei nassen Bedingungen in Las Vegas einen kühlen Kopf, Verstappen folgt. Zwei Spitzenpiloten scheitern beim Regen bereits in Q1.

Unaufhaltsam! Norris holt sich die Pole Position in Las Vegas Foto: © GETTY
Lando Norris bleibt in absoluter Hochform!

Der WM-Spitzenreiter erobert auch unter schwierigen Bedingungen am weltberühmtem Strip in Las Vegas die Pole-Position. Norris sichert sich mit 1:47,934 Minuten den besten Startplatz für den morgigen Grand Prix.

Der Brite verweist damit Max Verstappen (Red Bull/+0,323) und einen starken Carlos Sainz (Williams/+0,362) auf den zweiten und dritten Startplatz.

Piastri landet nur in der dritten Startreihe

Oscar Piastri (McLaren) muss sich hingegen mit dem fünfen Rang (+1,027) zufrieden geben und auf eine Aufholjagd hoffen. Die beiden Racing Bulls dürfen sich mit Liam Lawson (6./+1,128) und Isack Hadjar (8./+1,620) über ein gelungenes Qualifying freuen.

Auch Fernando Alonso (Aston Martin/7.), Charles Leclerc (Ferrari/9.) und Pierre Gasly (Alpine/10.) schaffen es in die Top-10.

Sowohl im Q1 als auch im Q2 ist das gesamte Fahrerfeld auf den blauen Regenreifen unterwegs. Dabei scheitern Nico Hülkenberg (Sauber/11.), Lance Stroll (Aston Martin/12.), das Haas-Duo um Esteban Ocon (13.) und Oliver Bearman (14.) und Franco Colapinto (Alpine/15.) am Einzug in das Q3.

Hamilton und Antonelli scheitern im Q1

Für Lewis Hamilton (Ferrari) endet das Qualifying mit dem nächsten ganz bitteren Rückschlag. Der britische Rekordchampion landet im Regen-Chaos im Q1 nur am 20. und letzten Startplatz.

Auch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/17.) kommt nach dem starken Rennwochenende in Brasilien mit den ziemlich nassen Streckenbedingungen im ersten Quali-Segment nicht zurecht.

Für Yuki Tsunoda (Red Bull/19.) folgt ein weiterer Nackenschlag. Ebenso ist der Arbeitstag für Alexander Albon (Williams/16.) und Gabriel Bortoleto (Sauber/18.) schnell zu Ende.

Der morgige Grand Prix im Zentrum der Glücksspielmetropole in Las Vegas findet in den frühen Morgenstunden um 5:00 Uhr statt (natürlich im LAOLA1-Ticker).

Der QUALIFYING-TICKER zum Nachlesen:

