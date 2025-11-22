Norris nach Pole in Las Vegas: "Höllisch stressig"

Lando Norris legt eine gute Grundlage, seinem ersehnten ersten WM-Titel noch ein Stück näher zu rücken.

Auch bei schwierigen Streckenbedingungen und einem wahren "Glücksspiel" in Las Vegas brilliert der McLaren-Pilot und bejubelt seine dritte Pole Position in Folge (>>> Norris erobert auch in Las Vegas die Pole).

Dabei muss er in seiner abschließenden Pole-Runde allerdings nach einem Schreckensmoment kurz zittern.

Denn der WM-Spitzenreiter verliert nach zwei starken Sektoren beinahe die Kontrolle über seinen Boliden. Doch Norris hält sich von den Streckenbarrieren geradeso noch fern und bringt die Führung aus den ersten beiden Sektoren über die Ziellinie.

Norris: "Es war so schwierig, machte aber auch Spaß"

"Es war sehr rutschig und damit höllisch stressig", stellte der 26-Jährige im Interview nach der Qualifikation fest. Norris trotzte den schwierigen Bedingungen und bejubelte letztlich seine 16. Karriere-Pole.

"Da es eben so schwierig war, machte es aber auch Spaß. Das Team hat eine gute Arbeit geleistet", freute sich der WM-Leader.

Für Max Verstappen ist der Spaßfaktor hingegen eher schwächer ausgefallen. "Es war wirklich sehr, sehr rutschig", so der Red Bull-Star. Obwohl der Niederländer für seine Qualitäten bei nassen Bedingungen bekannt ist, musste er diesmal ziemlich hart kämpfen.

Verstappen: "Es fühlte sich wie auf Eis an"

"Ich fahre gerne bei Nässe, aber es fühlte sich heute eher wie auf Eis an", erklärte der vierfache Champion. Daher freute sich der 68-fache Grand-Prix-Sieger über seinen zweiten Startplatz.

Einen weiteren Rückschlag im Kampf um die WM setzte es indes für Oscar Piastri. Der Australier musste sich letztlich mit dem fünften Platz zufriedengeben und wird den GP nur von der dritten Startreihe in Angriff nehmen.

Der Australier hofft nun auf ein Comeback. "Wir können morgen ein starkes Rennen fahren und hoffentlich einige Plätze gutmachen", so der McLaren-Pilot. "Es ist Las Vegas, da kann viel passieren", fügte der WM-Zweite hinzu.

Der morgige Grand Prix von Las Vegas findet in den frühen Morgenstunden um 5:00 Uhr statt (natürlich im LAOLA1-Ticker).