Formel 1 steht vor der Absage von zwei Rennen

Eigentlich hätte die Formel 1 am 12. April in Bahrain und eine Woche später in Saudi-Arabien Halt gemacht. Aufgrund des Nahost-Konflikts werden diese beiden Rennen aber abgesagt. Das berichtet "Sky Sport".

Eine offizielle Verkündung steht zwar noch aus, die Gerüchte nahmen in den letzten Tagen aber zu. Ersatz-Rennen wird es für die beiden Stationen wohl keine geben.

Zum Saisonende möchte die Formel 1 aber wie geplant in den Nahen Osten zurückkehren. Am 29. November findet der Große Preis von Katar statt, am 6. Dezember das Saisonfinale in Abu Dhabi.