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Formel 1 steht vor der Absage von zwei Rennen

Wie erwartet reagiert die Königsklasse des Motorsports auf den Nahost-Konflikt und streicht zwei Rennen aus dem Kalender. Eine offizielle Bestätigung fehlt noch.

Formel 1 steht vor der Absage von zwei Rennen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Eigentlich hätte die Formel 1 am 12. April in Bahrain und eine Woche später in Saudi-Arabien Halt gemacht. Aufgrund des Nahost-Konflikts werden diese beiden Rennen aber abgesagt. Das berichtet "Sky Sport".

Eine offizielle Verkündung steht zwar noch aus, die Gerüchte nahmen in den letzten Tagen aber zu. Ersatz-Rennen wird es für die beiden Stationen wohl keine geben.

Zum Saisonende möchte die Formel 1 aber wie geplant in den Nahen Osten zurückkehren. Am 29. November findet der Große Preis von Katar statt, am 6. Dezember das Saisonfinale in Abu Dhabi.

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