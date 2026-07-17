Formel 1 in Spa-Francorchamps: Zeitplan für den GP von Belgien

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf einer der geschichtsträchtigsten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt.

Beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps wartet auf die Teams und Fahrer die legendäre "Ardennen-Achterbahn".

Wer bezwingt die Mutkurve Eau Rouge, wer holt sich die Pole-Position, und wer triumphiert am Sonntag im Grand Prix?

F1 in Spa-Francorchamps - alle Sessions im LIVE-Ticker>>>

Zeitplan für den GP von Belgien

Damit du keine Sekunde der packenden Action verpasst, liefert der folgende Überblick alle Sessions und Termine.

Hier ist der komplette Zeitplan für das Rennwochenende in Spa: