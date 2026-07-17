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Formel 1 in Spa-Francorchamps: Zeitplan für den GP von Belgien

Formel 1 in Spa-Francorchamps: Wann steigen Training, Qualifying & Rennen? Alle Termine und der komplette Zeitplan zum GP von Belgien im Überblick!

Formel 1 in Spa-Francorchamps: Zeitplan für den GP von Belgien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf einer der geschichtsträchtigsten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt.

Beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps wartet auf die Teams und Fahrer die legendäre "Ardennen-Achterbahn".

Wer bezwingt die Mutkurve Eau Rouge, wer holt sich die Pole-Position, und wer triumphiert am Sonntag im Grand Prix?

F1 in Spa-Francorchamps - alle Sessions im LIVE-Ticker>>>

Zeitplan für den GP von Belgien

Damit du keine Sekunde der packenden Action verpasst, liefert der folgende Überblick alle Sessions und Termine.

Hier ist der komplette Zeitplan für das Rennwochenende in Spa:

Session

Datum

Uhrzeit (MESZ)

1. Freies Training

Fr., 17.07.2026

13:30 Uhr

2. Freies Training

Fr., 17.07.2026

17:00 Uhr

3. Freies Training

Sa., 18.07.2026

12:30 Uhr

Qualifying

Sa., 18.07.2026

16:00 Uhr

Rennen

So., 19.07.2026

15:00 Uhr

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