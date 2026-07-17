Session
Datum
Uhrzeit (MESZ)
1. Freies Training
Fr., 17.07.2026
13:30 Uhr
2. Freies Training
Fr., 17.07.2026
17:00 Uhr
3. Freies Training
Sa., 18.07.2026
12:30 Uhr
Qualifying
Sa., 18.07.2026
16:00 Uhr
Rennen
So., 19.07.2026
15:00 Uhr
NEWS
Formel 1 in Spa-Francorchamps: Zeitplan für den GP von Belgien
Formel 1 in Spa-Francorchamps: Wann steigen Training, Qualifying & Rennen? Alle Termine und der komplette Zeitplan zum GP von Belgien im Überblick!
Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf einer der geschichtsträchtigsten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt.
Beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps wartet auf die Teams und Fahrer die legendäre "Ardennen-Achterbahn".
Wer bezwingt die Mutkurve Eau Rouge, wer holt sich die Pole-Position, und wer triumphiert am Sonntag im Grand Prix?
F1 in Spa-Francorchamps - alle Sessions im LIVE-Ticker>>>
Zeitplan für den GP von Belgien
Damit du keine Sekunde der packenden Action verpasst, liefert der folgende Überblick alle Sessions und Termine.
Hier ist der komplette Zeitplan für das Rennwochenende in Spa: