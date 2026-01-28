NEWS

Test in Barcelona: Hadjar zerlegt neuen Red Bull

Der Franzose flog am zweiten Tag bei schwierigen Bedingungen in die Streckenbegrenzung. Er selbst blieb unverletzt, das Auto trug einigen Schaden davon.

Test in Barcelona: Hadjar zerlegt neuen Red Bull Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Formel 1 ist zurück!

In dieser Woche testen die Teams erstmals auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die neuen Boliden. Nachdem Red Bull Racing bereits am ersten Testtag die Nase vorn hatte, war der österreichisch-britische Rennstall auch am Dienstag - trotz teilweise nassen Bedingungen - im Einsatz.

Einzig Red Bull und Ferrari testeten ihre Autos an diesem Tag. Die Regeln sehen nämlich vor, dass die Teams nur an drei der fünf Tage testen dürfen.

Hadjar blieb unverletzt

Für Isack Hadjar nahm der Tag jedoch ein bitteres Ende. Nach 51 Runden verlor der 21-jährige Franzose in der letzten Kurve die Kontrolle und krachte in die Streckenbegrenzung. Hadjar selbst blieb zum Glück unverletzt, das Auto bekam jedoch einiges ab.

"Leider endete der Tag nicht so, wie er sollte, aber das Wichtigste ist, dass Isack okay ist und wir werden nun unser Bestes geben, um das Auto zu reparieren", so Teamchef Laurent Mekies.

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Red Bull Racing

Slideshow starten

18 Bilder

Mehr zum Thema

Das ist die neue KTM für das Jahr 2026

Das ist die neue KTM für das Jahr 2026

Motorrad
Offiziell! Blau-Weiß hat einen neuen Torhüter

Offiziell! Blau-Weiß hat einen neuen Torhüter

Bundesliga
8
Ex-LASK-Angreifer wird zum zweitteuersten Verkauf von MLS-Klub

Ex-LASK-Angreifer wird zum zweitteuersten Verkauf von MLS-Klub

International
These: Die Premier League ist den anderen Ligen weit voraus

These: Die Premier League ist den anderen Ligen weit voraus

Champions League
Mourinho über Real-Coach: "War nicht der beste Spieler, aber..."

Mourinho über Real-Coach: "War nicht der beste Spieler, aber..."

Champions League
1
Dieser TV-Sender überträgt Dortmund gegen Inter Mailand live

Dieser TV-Sender überträgt Dortmund gegen Inter Mailand live

Champions League
6
Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

Ski Alpin

Kommentare

Isack Hadjar Red Bull Racing Circuit de Barcelona-Catalunya Motorsport Formel 1