Test in Barcelona: Hadjar zerlegt neuen Red Bull

Die Formel 1 ist zurück!

In dieser Woche testen die Teams erstmals auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die neuen Boliden. Nachdem Red Bull Racing bereits am ersten Testtag die Nase vorn hatte, war der österreichisch-britische Rennstall auch am Dienstag - trotz teilweise nassen Bedingungen - im Einsatz.

Einzig Red Bull und Ferrari testeten ihre Autos an diesem Tag. Die Regeln sehen nämlich vor, dass die Teams nur an drei der fünf Tage testen dürfen.

Hadjar blieb unverletzt

Für Isack Hadjar nahm der Tag jedoch ein bitteres Ende. Nach 51 Runden verlor der 21-jährige Franzose in der letzten Kurve die Kontrolle und krachte in die Streckenbegrenzung. Hadjar selbst blieb zum Glück unverletzt, das Auto bekam jedoch einiges ab.

"Leider endete der Tag nicht so, wie er sollte, aber das Wichtigste ist, dass Isack okay ist und wir werden nun unser Bestes geben, um das Auto zu reparieren", so Teamchef Laurent Mekies.