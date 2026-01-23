Rückschlag! Williams verpasst Testwoche in Barcelona

Der britische Rennstall Williams erleidet rund eineinhalb Monate vor der kommenden Formel-1-Saison einen Fehlstart.

Wie die Briten am Freitag mitteilen, nimmt das Team nicht an der Testwoche in Barcelona teil. Grund dafür sind Verzögerungen im FW48-Programm.

Stattdessen wird das Team in der nächsten Woche eine Reihe von Tests absolvieren, darunter ein VTT-Programm mit dem 2026er-Auto, um sich auf den ersten offiziellen Test in Bahrain sowie auf das erste Rennen der Saison in Melbourne vorzubereiten.

"Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen auf die Strecke zu gehen, und möchten uns bei allen Fans für die anhaltende Unterstützung bedanken – gemeinsam gibt es 2026 viel, worauf wir uns freuen können", teilt der Rennstall in einem Statement mit.

Testwoche startet am Montag

Insbesondere aufgrund des Starts in eine neue Formel-1-Ära mitsamt erheblichen Regeländerungen (Alle Infos>>>) blickt die Motorsportwelt gespannt auf den Shakedown in Barcelona, der am Montag startet.

Jedes Team darf dabei an drei der fünf angesetzten Testtage fahren und damit wichtige Erkenntnisse und Daten über ihre Autos sammeln. Williams werden diese hingegen fehlen.