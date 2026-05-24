Russell scheidet aus! Antonelli siegt auch in Kanada

Vierter Sieg en suite!

Youngster Andrea Kimi Antonelli triumphiert auch beim Grand Prix von Kanada und baut seinen Vorsprung auf George Russell in der WM-Wertung auf 43 Zähler aus.

Der Brite, der von der Pole Position gestartet ist, muss seinen Mercedes wegen eines Powerunit-Problems in Runde 30 in Führung liegend abstellen. Davor hat er sich einen rundenlangen Kampf mit dem Italiener um den ersten Platz geliefert.

McLaren-Gamble geht nicht auf

McLaren erwischt indes einen rabenschwarzen Tag: Das Team macht einen strategischen Fehler am Start und lässt sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri auf dem Intermediate starten.

Während die Top-Fahrer allesamt auf Trocken-Reifen ins Rennen gehen, kann sich der Weltmeister am Start in Führung setzen. Auf auftrocknender Piste müssen die beiden McLaren jedoch früh stoppen. Norris fällt zurück und fällt danach ebenfalls wegen eines Defekts aus, Piastri kommt nach einer Strafe nicht mehr in die Punkte.

Hamilton und Verstappen im ewigen Duell

Max Verstappen und Lewis Hamilton duellieren sich in der Endphase des Rennens um Rang zwei. Elf Runden vor Schluss schließt der Ferrari-Pilot auf den Niederländer auf. Der Brite fängt Verstappen mit einem starken Überholmanöver in Kurve eins kurz vor Schluss noch ab.

Charles Leclerc landet auf dem vierten Platz. Isack Hadjar im zweiten Red Bull-Boliden belegt P5. Zudem dürfen sich Franco Colapinto (6./Alpine), Liam Lawson (7./Racing Bulls), Pierre Gasly (8./Alpine), Carlos Sainz (9./Williams) und Oliver Bearman (10./Haas) über WM-Zähler freuen.

Nun folgt in zwei Wochen der Auftakt zu den europäischen Rennen mit dem Klassiker in Monte Carlo.