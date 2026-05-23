Nach Mercedes-Zwischenfall! Russell holt Sprintsieg in Kanada

George Russell holt sich den Sprintsieg in Montreal!

Der Brite darf nach der Poleposition auch im Sprint jubeln und meldet sich damit im WM-Kampf nach schwierigen Wochen zurück.

Lando Norris (McLaren) und Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) komplettieren die Top-3. Für den WM-Leader ist es ein schwieriges Sprintrennen.

Mercedes-Berührung sorgt für Aufregung beim Sprint

Dabei profitiert Mercedes zunächst von einem neuen Upgrade und bleibt nun auch erstmals in der Startphase mit beiden Piloten an der Spitze.

Sowohl Russell als auch Antonelli bauen die Führung zudem auf die Kontrahenten um McLaren und Ferrari rasch aus. Doch dann kommt es zu einer entscheidenden Berührung der Mercedes-Piloten.

Antonelli greift Russell in Runde 6 in der ersten Kurve an. Doch Russell pariert den ersten Angriff auf die Führungsposition erfolgreich, kurz darauf probiert es der Italiener erneut - und muss auf das Gras ausweichen.

"Das war sehr unartig", monierte Antonelli, der bei seinem übermotivierten Ausritt eine Position an Norris verloren hatte. "Das muss eine Strafe geben", forderte der Teenager mit Blick auf seinen Teamkollegen.

Mercedes-Boss Toto Wolff musste beruhigend eingreifen. "Kimi, konzentriere dich aufs Fahren und nicht aufs Beschweren am Funk", äußerte der Wiener.

Norris verhindert einen Mercedes-Doppelsieg

Doch der WM-Führende verringert wieder den Abstand. Erst in der letzten Runde versucht er noch auf den zweiten Platz nach vorne zu kommen. Allerdings behält Norris trotz der Attacke in Kurve 1 den zweiten Platz und verhindert damit einen Mercedes-Doppelsieg.

Hinter Antonelli sammeln Oscar Piastri (McLaren/4.), Charles Leclerc (Ferrari/5.), Lewis Hamilton (Ferrari/6.), Max Verstappen (Red Bull/7.) und Arvid Lindbad (Racing Bulls/8.) die übrigen WM-Punkte.

Nun folgt ab 22:00 die Qualifikation zum Grand Prix am Sonntag in Kanada (natürlich im LIVE-Ticker).