Nächste Doppelpole! Russell setzt sich knapp vor Antonelli durch

Mercedes bleibt die dominierende Kraft!

Auch in Kanada dürfen sich die "Silberpfeile" über einen Front-Row-Lockout freuen.

George Russell schafft indes nach der Sprint-Pole und dem Sieg im Sprint auch die Pole für den Grand Prix in Kanada.

Russell und Mercedes in Kanada ganz stark

Der Brite holt sich dabei knapp in der letzten Runde die Pole-Position vor seinem teaminternen WM-Rivalen Kimi Antonelli (+0,068). Dahinter bleibt McLaren mit Lando Norris (+0,151) und Oscar Piastri (+0,203).

Es folgen Lewis Hamilton (Ferrari/+0,290) und beiden Red Bull-Piloten um Max Verstappen (+0,329) und Isack Hadjar (+0,357). Charles Leclerc (Ferrari/+0,398) muss sich mit P8 begnügen. Arvin Lindblad (Racing Bulls/+0,702) und Franco Colapinto (Williams/+1,119) komplettieren die Top-10.

Russell schlägt Antonelli im Mercedes-Krimi

Doch dabei sieht es zunächst nicht nach einer Pole für Russell aus. Denn der Brite muss seinen ersten Umlauf in Q1 nach einem Fahrfehler noch abbrechen.

Zudem schiebt sich Antonelli in der entscheidenden Runde zunächst an die Spitze. Russell gelingt aber ein starker zweiter Sektor und verwaist letztlich den Italiener noch auf P2.

Hingegen verpasst Nico Hülkenberg (Audi/11.) knapp den Einzug in die Top-10. Dahinter landet Liam Lawson (Racing Bulls/12.), Gabriel Bortoleto (Audi/13.), Pierre Gasly (14./Alpine), Carlos Sainz (Williams/15.) und Oliver Bearman (Haas/16.).

Bereits in Q1 scheitern neben Esteban Ocon (Haas/17.) und Alexander Albon (Williams/18.) die üblichen Verdächtigen. Für das Aston Martin-Duo um Fernando Alonso (19.) und Lance Stroll (21.) und natürlich auch für die Cadillac-Piloten mit Sergio Perez (20.) und Valtteri Bottas (22.) endet der Arbeitstag erneut ziemlich früh.

Der Große Preis von Kanada steht nun morgen ab 22:00 Uhr am Programm (natürlich im LIVE-Ticker).