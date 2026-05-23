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NEWS
Formel 1 heute: Sprint in Kanada
Dominiert Mercedes in Montreal auch den Sprint oder funkt die Konkurrenz dazwischen? LIVE-Infos:
Beim Grand Prix von Kanada geht es heute im Sprint erstmals um Punkte (ab 18:00 Uhr MEZ im LIVE-Ticker >>>).
Auf dem traditionsreichen Circuit Gilles Villeneuve startet George Russell von der Pole Position, gefolgt von seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli. Dahinter lauern die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri, sowie das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Max Verstappen geht nur von Rang sieben ins Rennen.
In der Fahrer-WM führt Antonelli mit 100 Punkten vor Russell (80) und Leclerc (59).