Formel 1 LIVE: Qualifying in Kanada

Nach dem Sprintsieg von George Russell wartet in der Formel 1 nun das Qualifying zum Grand Prix von Kanada (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<). Nach Mercedes-Zwischenfall! Russell holt Sprintsieg in Kanada >>>

Die Sprint-Pole am Freitag ging an den Briten im Mercedes vor Teamkollege Andrea Kimi Antonelli und Weltmeister Lando Norris.

Wer schnappt sich die Pole Position für den Grand Prix am Sonntag?

Das Qualifying im LIVE-Ticker: