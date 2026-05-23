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NEWS
Formel 1 LIVE: Qualifying in Kanada
Nach dem bereits absolvierten Sprint wartet nun das F1-Qualifying in Montreal. LIVE-Infos:
Nach dem Sprintsieg von George Russell wartet in der Formel 1 nun das Qualifying zum Grand Prix von Kanada (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<). Nach Mercedes-Zwischenfall! Russell holt Sprintsieg in Kanada >>>
Die Sprint-Pole am Freitag ging an den Briten im Mercedes vor Teamkollege Andrea Kimi Antonelli und Weltmeister Lando Norris.
Wer schnappt sich die Pole Position für den Grand Prix am Sonntag?