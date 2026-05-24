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NEWS
Formel 1 heute: Das Rennen in Montreal
Behält George Russell nach seinen Quali-Bestzeiten und seinem Sprint-Sieg auch im Rennen am Sonntag die Nerven? LIVE-Infos:
Am Sonntag (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) steht in Montreal der Formel-1-Grand-Prix von Kanada auf dem Programm.
Die Favoritenrolle liegt klar bei George Russell. Der Brite holte sich am Freitag die Sprint-Pole, gewann dann am Samstag zunächst den Sprint und holte sich danach auch noch die Pole Position für das Hauptrennen.
Sein größter Konkurrent kommt mit Kimi Antonelli aus dem eigenen Lager. Er nimmt das Rennen von Startplatz zwei in Angriff.
Das Ergebnis des Qualifyings >>>
Größte Hoffnung für die Konkurrenz ist wohl das Wetter. Für das Rennen wird Regen erwartet.
Stand in der Weltmeisterschaft >>>