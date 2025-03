Der Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne verlief für Charles Leclerc und Lewis Hamilton nicht nach Wunsch.

Nach einem eigentlich vielversprechenden Freitag ließ die Pace des SF-25 mit der Qualifikation am Samstag gehörig nach. Nach den Startplätzen sieben und acht kamen die beiden im Rennen gar als nur Achter und Zehnter ins Ziel. Der schlechteste Saisonauftakt seit 16 Jahren.

Auch am Funk verlief bei weitem nicht alles reibungslos. So schien die Kommunikation zwischen Hamilton und seinem neuen Renningenieur Riccardo Adami teils ziemlich suboptimal zu laufen. Der Brite schien nicht immer derselben Meinung wie Adami gewesen zu sein.

Ralf Schumacher hat zum Verhalten des siebenfachen Champions bei "Sky" jedenfalls eine klare Meinung: "Ein Formel-1-Fahrer, der Weltmeister war, Weltmeister werden will und so viel Erfahrung hat, sollte zu jeder Zeit ansprechbar sein und versuchen, seine Situation zu verbessern."

"Ich glaube, er versteht es selbst nicht"

Wie aus dem Teamradio zu entnehmen war, hat Hamilton wohl das Ausmaß an Informationen und Ansagen am Funk gestört. So unterbrach er seinen Renningenieur immer mal wieder. Für Schumacher ein Indiz, dass Hamilton zur Zeit "wirklich kämpft".

Er erklärt: "Ich glaube, er versteht es selbst nicht, warum er jetzt nicht mehr den Unterschied macht, warum er nicht deutlich schneller ist als sein Teamkollege. Er ärgert sich über sich selbst, hat gekämpft, auf der Strecke zu bleiben und hatte einfach nicht genug Platz, da noch mit dem Ingenieur zu reden."

Bereits seit der vergangenen Saison hat Lewis Hamilton mit sich zu kämpfen. So hatte er noch bei Mercedes oft das Nachsehen gegenüber George Russell, schien teils aufgrund seiner eigenen Leistung frustriert. Dieses Muster setzt sich (vorerst) fort.

Hamilton solle "da mehr Potenzial haben". Auch vom Verhalten von Hamiltons Teamkollege Leclerc zeigt sich Schumacher nicht begeistert.

"Geht gar nicht"

Der Deutsche meint: "Wenn ich jetzt der Teamchef wäre, würde ich mir beide mal in mein Büro holen und beiden mal auf die Finger klopfen. Am Ende ist es ja so, dass das ganze Team da draußen sitzt und nichts anderes tut als zu versuchen, den zwei Ochsen da drin irgendwie zu helfen. Und wenn die dann auch noch pampig sind, dann muss ich sagen: Das geht gar nicht!"

Beim Grand Prix in China sind Leclerc und Co. bereits wieder gefordert. Ob die Ferrari-Piloten ihr Funkverhalten so fortsetzen, kannst du im LIVE-Ticker verfolgen.

Die spektakulärsten Formel-1-Rennen in Melbourne